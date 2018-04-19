РС за 400 тысяч рублей: две 1080 Ti против 4К

Мы давно хотели собрать систему на двух GTX 1080 Ti в SLI и проверить их на 4К-мониторе. Но со всеми историями с майнингом и дефицитом GPU долгое время нам это не удавалось. Впрочем, от идеи не отказались и нашли обходной путь — в начале весны Acer представила топовый компьютер Predator Orion 9000 на базе так нужных нам двух GTX 1080 Ti. Естественно, как только появилась возможность, мы заказали этого монстра на тесты и прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, мучаем его самыми современными играми.

По поводу компьютера расскажем следующее. Orion 9000 — это топовая заводская сборка в оригинальном Full Tower. База полностью металлическая, а внешний декор отлит из качественного пластика с кучей вентиляционных отверстий как спереди, так и на крыше. Лицевая панель забрана металлическими решетками, украшена несколькими светодиодными вставками и оснащена выдвижной подставкой под наушники и крышкой, открывающей доступ к 5,25-дюймовым отсекам.

Охлаждение тоже интересное. Спереди стоят две 140-мм вертушки, сзади — одна 120-ка. Плюс еще пара 120-ок расположилась на крыше под прикрытием съемной металлической решетки.

Внутри все гораздо интереснее. В базе — OEM-чипсет на X299. Процессоры на нем могут быть разные: от i9-7800 на шесть ядер до i9-7980XE на 18 ядер и 36 потоков. Варьируется и объем памяти — от 64 до 128 ГБ планками по 16 ГБ. Накопителей по умолчанию ставят два. Один — 512 ГБ SSD от Intel . Второй — 3 ТБ HDD от Seagate. И наконец, видеокарты — это связка из двух GTX 1080 Ti с референсными турбинами.

По первым тестам, в играх компьютер ведет себя довольно тихо, берет 4 ГГц на i9-7900X и показывает адекватные для своей конфигурации результаты. Подробности расскажем на следующей неделе, когда закончим все тесты в SLI, проверим температуры, прогоним процессорные тесты и, конечно же, узнаем, что делает загадочная кнопка Turbo.

Технические характеристики Acer Orion 9000

Материнская плата: Acer X299;

Процессор: Core i9-7900X (10 ядер, 20 потоков, 3,3-4 ГГц);

Оперативная память: 64 ГБ DDR4;

Система хранения данных: 512 ГБ SSD NVMe + 3 ТБ HDD;

Видеокарты: 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti;

Габариты: 64,3х29,9х70 см;

Цена на апрель 2018 года: 400 000 рублей ($6500).