Самые интересные новинки выставок «Фотофорум» и Hi-Fi & Hi-End Show

Апрельская выставка Hi-Fi & Hi-End Show традиционно проводится в отеле «Аквариум». На ней было представлено более 300 брендов, среди которых много именитых производителей hi-fi и high-end техники. В основном это производители аналоговых систем с бескомпромиссным качеством воспроизведения звука.

Фото: Борис Безель

Фото: Борис Безель

Но «цифровое звучание» проникает и в этот мир. Во всяком случае, наряду с прецизионными системами из проигрывателей виниловых пластинок, проигрывателей CD, предусилителей, оконечников, эквалайзеров и другой электроники — на выставке присутствовали чисто цифровые решения для аудио и умного дома, собранные в разделе Smart Install, расположенном в Панорамном зале на шестом этаже отеля. Параллельно экспозиции проходили семинары «Академия Smart Install». В общем, прослушанную тероию можно было тут же закрепить практическим знакомством с элементами системы Smart Install.

Фото: Борис Безель

Вот, например, система JUNG для управления многоканальным звуком от SONOS. С помощью этого контроллера можно создать полноценную систему звучания мультирум, управляющую несколькими десятками акустических систем SONOS. Аудифоайлы можно хранить на карте памяти формата mini-SD (для неё в контроллере имеется отдельный слот) либо в облачном файлохранилище.

Фото: Борис Безель

А вот и сама аудиосистема SONOS. Колонки небольшого размера, беспроводные, но звук — отменный.

Фото: Борис Безель

На базе системы пространственного звучания SONOS сделан домашний кинотеатр с телевизором Metz.

Фото: Борис Безель

А вот влагозащищённая акустика SONOS для ванной комнаты.

Фото: Борис Безель

Компактный умный дом от Rubetek. Система включает комплекты управления освещением и климатом, видеоконтролем и системами безопасности. В комплект входят различные типы датчиков, реле, видеокамер и умных Wi-Fi розеток

Фото: Борис Безель

Из телевизоров на выставке был также представлена модель от Bang&Olufsen BeoVision Eclipse. Его OLED-экран имеет всего 5 мм в толщину. Звуковой центр обеспечивает 3-канальный звук и встроенный модуль объёмного звучания 7.1.

Фото: Борис Безель

Куда больше на выставке было замечено видеопроекторов. Причем проекторов всех ценовых категорий: от мощного JVC DLA-X7900 BE (на фото), 4К-проектора для домашних кинотеатров высокого класса, до вполне демократичных моделей BenQ и LG.

Фото: Борис Безель

DLP-проекторы W1100K и X12000 от BenQ тоже поддерживают разрешение 4K (3840х2160 точек) и обеспечивают изображение кинематографического качества, но при этом они ещё и доступны по цене (примерно 120 000 руб.).

Фото: Борис Безель

А вот и компактные проекторы для домашнего кинотеатра. Full HD проектор PF1500G от LG обеспечивает высокую яркость светового потока — 1400 люмен. В отличие от обычных проекторов PF1500G поддерживает функцию беспроводной передачи изображения и видео-контента Screen Share при подключении к ПК, смартфонам или планшетам. Технология Screen Share поддерживает подключение между устройствами по протоколам Miracast (Android) и/или WiDi ( Intel ).

Фото: Борис Безель

Отдельный зал предоставлен любителям винила. Здесь проводилась выставка-продажа, также интересующиеся могли прослушать курс лекций «От винила до цифры».

«Фотофорум» в этом году проходил в новом формате, который объединил многопотоковую программу мастер-классов и семинаров, экспозицию фототехники, печатного оборудования и аксессуаров и премию «Продукт года». Площадка Фотофорума разделена на несколько частей:

Зона образования — представлена конференц-залами для проведения мастер-классов по различным направлениям

Зона фотокамер (для демонстрации новинок фототехники)

Зона печати (представлена производителями оборудования для печати, расходных материалов, постпечатного оборудования, а также компаниями, оказывающими услуги печати)

Зона аксессуаров и ПО (производители и дистрибьютеры аксессуаров, сопутствующих товаров и программного обеспечения)

Зона магазинов (представлена компаниями, осуществляющими розничную продажу фото-, видеотехники, аксессуаров и сопутствующих товаров)

Зона Creative (включает Touch & Try площадки для тестдрайва фотокамер и оптики от крупнейших производителей, фотовыставки знаменитых российских и зарубежных фотографов)

Business-зона

Фото: Борис Безель

Перейдём к новинкам. Sony представили обновлённую линейку видеокамер. Модель FDR-AX700 — полноценная 4К-видеокамера для продвинутых пользователей. Эта модель оснащена системой быстрой гибридной автофокусировки, сочетая быструю и надежную автофокусировку с многослойной CMOS матрицей Exmor RS с диагональю 1.0”. Система быстрой гибридной автофокусировки гарантирует высокую точность фокусировки и слежения в процессе съёмки, особенно когда требуется точная фокусировка при съемке 4K-фильмов.

Фото: Борис Безель

Модель Sony DSC-RX0 — ультракомпактная, противоударная и водонепроницаемая камера миниатюрных размеров (вес всего 110 г, размеры 59 мм x 40,5 мм x 29,8 мм). Внешне эта модель схожа с экшн-камерами, но её возможности гораздо шире. Камера RX0 водонепроницаема, на глубине до 10 м, а при использовании с аквабоксом может опускаться на глубину до 100 м. Противоударный корпус достаточно прочный для работы в сложных условиях. RX0 использует многослойную 15,3-мегапиксельную CMOS-матрицу Exmor RS с диагональю 1.0”, процессор обработки изображения BIONZ X и широкоугольный объектив ZEISS Tessar T 24 мм F4 с фиксированным фокусным расстоянием, чтобы обеспечить высокое разрешение и уменьшить искажения. Эта камера имеет антидисторсионный затвор с выдержкой до 1/32000 секунды и способна снимать видео со скоростью до 16 кадров в секунду. Вы также можете объединить несколько камер RX0 для съемки объекта с нескольких точек.

Фото: Борис Безель

Из новинок фототехники Sony отметим модель ɑ7R III, профессиональную компактную фотокамеру. Эта модель сочетает высокое разрешение 42,4-мегапиксельной матрицы с тыловой подсветкой с впечатляющими скоростями съемки до 10 к/с со следящей автофокусировкой и автоматической экспозицией, а также с прекрасным качеством изображения и 4K видео, широким динамическим диапазоном, высокой чувствительностью с практически полным подавлением шумов.

Фото: Борис Безель

Фото: Борис Безель

Фотокамера Fujifilm X-H1 предназначена для съёмок в самых разнообразных условиях. Она снабжена высокоэффективным электронным видоискателем, мощным 5-осевым стабилизатором изображения, двумя слотами для карт памяти разного типа и аккумуляторами увеличенной ёмкости (до 900 кадров при использовании батарейного блока). Фотоаппарат оснащён 24-мегапиксельной X-Trans CMOS III формата APS-C, электронный затвор даёт выдержку до 1/32000 секунды.

Фото: Борис Безель

Panasonic представил свою первую беззеркальную модель для профессиональной съёмки. Фотокамера Panasonic Lumix DC. G9 отличается высокой скоростью серийной съёмки — до 20 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и с буфером памяти на 50 кадров с использованием электронного затвора. Камера оборудована матрицей 20.3MP Live MOS, при этом в ней предусмотрен режим высокого разрешения, при котором камера автоматически делает несколько кадров сдвигая сенсор на один пиксель. В результате получается снимок ультравысокого разрешения 80 мегапикселей.

Фото: Борис Безель

Профессиональная камера была представлена и на стенде Olimpus. Модель OM-D оснащена 20 мегапиксельным сенсором Live MOS, 8-ядерным процессором TruePic VIII, 5-осевой системой стабилизации, компенсацией до 6,5 ступеней EV. Предусмотрена возможность серийной съёмки до 60 кадров в серию, а также съёмки 4К-Видео и съёмки с ультравысоким разрешением до 50 мегапикселей.

Фото: Борис Безель

Фото: Борис Безель

Из более простых по конструкции новинок отметим обновление серии фотоаппаратов моментальной съёмки Instax. В них, как некогда в Polaroid'e, фотоаппарат выдаёт отпечаток кадра на фотобумаге сразу после съёмки. Новая модель FujiFilm Instax Square SQ10 может снимать в условиях недостаточной освещённости, а также крупным планом со сверхмалого расстояния (всего 10 см). Появился и вариант камеры с «детским» дизайном, оформленный в виде «миньонов», персонажей популярного мультфильма.