Стартап exklim представил самую компактную внешнюю видеокарту eX Core

На краудфандинговой площадке Kickstarter началась кампания по сбору средств на выпуск док-станции eX Core, которую разработчик называет самой компактной внешней видеокартой. Девайс подключается к ноутбуку по интерфейсу Thunderbolt 3 и, что немаловажно, может работать без внешнего блока питания мощностью 90 Вт — если, конечно, компьютер поддерживает технологию USB Power Delivery.

Внутри компактного корпуса (150х104х20 мм и 710 г) находится графическая карта GeForce GTX 1050 с 4 ГБ GDDR5. GPU видеокарты разогнан до частоты 1680 МГц, а память работает на 7 ГГц. Док-станция получила два порта USB 3.0 Type-C и один видеовыход HDMI 2.0b. По собственным тестам производителя, eX Core в играх обходит не только интегрированные GPU Intel HD 620, но и десктопную версию GeForce GTX 1050.

eX Core можно заказать за 399 долларов.