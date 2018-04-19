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Выгодная цена на долгоиграющий смартфон HomTom HT70 в GearBest
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Выгодная цена на долгоиграющий смартфон HomTom HT70 в GearBest 

MDDevice 36 минут назад
Фото: MDDevice
Интернет-магазин GearBest снизил цену на новый смартфон HomTom HT70 2018 года с уникальным дизайном — если все другие современные аппараты похожи друг на друга, то HomTom HT70 самобытен с точки зрения внешности. Смартфон имеет целый ряд особенностей, и для получения скидки на него не потребуется даже промо-код.
По умолчанию стоимость HomTom HT70 составляет $190, но прямо сейчас его можно купить всего за $165 в рамках флеш-распродажи. Для этого нужно всего лишь оформить заказ в GearBest, и скидка применится автоматически, причем доставка смартфона по России обойдется вам ровно в 0 (ноль) рублей. Смартфон HomTom HT70 знаменит в первую очередь благодаря своей огромной батарее емкостью 10000 мАч, которой ему хватает на неделю автономной работы — подобным не может похвастаться ни один современный флагман. Более того, HomTom HT70 можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для других гаджетов — смартфонов, планшетов, фотоаппаратов и так далее.
В указанную стоимость смартфона обязательно войдут следующие аксессуары: защитная пленка на дисплей, фирменный чехол-бампер, переходник с USB-C на разъем под наушники, а также кабель OTG, при помощи которого можно подключать к смартфону флешки, клавиатуру или мышку. Помимо этого, в комплекте есть скрепка для лотка с SIM-картами и зарядка с европейской вилкой. В список характеристик HomTom HT70 входят мощный 8-ядерный процессор MediaTek MT6750, OC Android 7.1 Nougat, память 4 Гб RAM и 64 Гб ROM плюс слот под microSD до 128 гигабайтов, основная фотокамера 16+5 Мп, двойной слот под SIM-карты и большой экран HD+ с тонкими рамками и соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана увеличена до солидных 6 дюймов.
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