Тест и обзор материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7

Итоги теста Самыми важными критериями при этом стали 5 (+2 внутренних) USB-3-интерфейса, 4 слота для планок памяти стандарта DDR4 и PCI-Express-ckns (1 x x16, 1 x x8, 1 x x4, 3 x x1), которые подходят для подключения в том числе графических карт. Преимущества 121dB SNR AMP-UP Audio с ALC1220 & High-End ESS SABRE 9018 DAC с WIMA аудио-конденсаторами Sound BlasterX 720° RGB FUSION с мультизональной светодиодной подсветкой Light Show design Killer E2500 Gaming Network + Intel Gigabit LAN Triple Ultra-Fast M.2 с интерфейсом PCIe Gen3 x4 и система Thermal Guard Недостатки стоимость Результаты тестирования Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 3 из 16 Соотношение цена/качество: 77 Оснащение (100%): 97.4 Результаты тестирования Поставьте оценку — 97% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Оснащение

Кто хочет самостоятельно собрать себе новый настольный ПК, тот должен подумать не только про CPU, GPU и RAM. Прежде всего материнская плата определяет те характеристики, которыми будет обладать ваш будущий компьютер. Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 базируется на сокете LGA1151, а потому предназначается для установки процессоров серии Skylake и Kaby Lake, выпускаемых компанией Intel.

CPU придется работать только в паре с оперативной памятью стандарта DDR4, потому что старый стандарт RAM, DDR3, больше не поддерживается. Помимо уже упомянутых USB-3-портов плата предлагает еще несколько USB-2-интерфейсов (4 внутренних), которые можно использовать, например, для подключения различных устройств ввода.

Для подключения таких носителей информации, как жесткие диски и SSD-накопители, в вашем распоряжении будут несколько интерфейсов: 6 x SATA, 3 x M.2. Внешних решений для работы с сетью и звуком здесь не понадобится: на материнской плате уже есть сетевой чип Rivet Networks Killer E2500 с его 1000 Мбит/с и звуковая карта Realtek ALC1220 и ESS SABRE 9018 DAC.

Если кто-то не захочет устанавливать выделенную графическую карту, то можно будет воспользоваться возможностями интегрированной графической подсистемы Intel-GPU и снимать видеосигнал с одного из выходов, расположенных на задней панели платы: HDMI, DisplayPort. Для получения полного перечня оснащения данной модели материнской платы мы рекомендуем вам заглянуть в наш соответствующий рейтинг. Результаты тестирования Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Как Chip оценивает материнские платы Intel

Материнские платы являются обязательной основой для функционирования любого компьютера. Они являются центром соединения всех интерфейсов подключенных компонент в каждом ПК. Однако, большинство моделей сильно отличаются от своих конкурентов только по одному пункту: оснащению.

Поэтому материнские платы для процессоров Intel и AMD мы оцениваем именно по их оснащению, выставляя оценку от 0 до 100 процентных пунктов. Эта оценка охватывает весь спектр релевантных «составных частей» платы и размещает её в нашем соответствующем рейтинге адекватно результатам сравнения с другими материнскими платами.

В наших таблицах вы можете получить наглядную информацию о том, что готова предложить покупателю протестированная модель — количество различных слотов, наличие таких «бортовых» чипов, как сетевой или звуковой, а также интерфейсы на задней панели. Кроме того, мы самым внимательным образом изучаем конструкцию платы и оцениваем значительные ошибки в проектировании и расположении компонент.

Если, к примеру, элементы системы охлаждения мешают установке большой графической карты, или если слоты для оперативной памяти находятся слишком близко к процессору и мешают использованию большого вентилятора — это оказывает негативное влияние на итоговое положение в рейтинге. Кроме того, благодаря оценке соотношения цены и качества вы можете быстро понять, достойна ли материнская плата запрашиваемых за нее денег. Характеристики и результаты тестирования Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Соотношение цена/качество 77 Процессорное гнездо LGA1151 Форм-фактор ATX Чипсет Intel Z370 Тип памяти DDR4 Количество слотов памяти 4 PCIe-слоты 1 x x16, 1 x x8, 1 x x4, 3 x x1 Порты накопителей 6 x SATA, 3 x M.2 SATA-порты 6 M.2-порты 3 SATA-Express U.2 Графические порты HDMI, DisplayPort Количество LAN портов 2 LAN 1 чип Rivet Networks Killer E2500 LAN 1 порт 1000 Мбит/с LAN 2 чип Intel I219-V LAN 2 порт 1000 Мбит/с WLAN — Звуковая карта 7.1 Чипсет звуковой карты Realtek ALC1220 und ESS SABRE 9018 DAC PS2 да Подсветка RGB Охлаждение пассивное с тепловыми трубками Порты USB 3.1 5 (+ 2 внутренних) Поpты USB 3.1 1 x Type-A, 1 x Type-C (1 x внутренних) Порты USB 2.0 4 внутренних Целевая группа Начинающие пользователи Производитель чипсета Intel Поддерживаемые процессоры Skylake и Kaby Lake Альтернативные варианты:

Материнские платы Intel (LGA1151) с лучшей общей оценкой: Материнские платы — LGA1151. Все результаты тестов 1. Asus ROG Maximus IX Code Общая оценка: 100 Соотношение цена/качество: 67 2. MSI Z270 XPower Gaming Titanium Общая оценка: 97.6 Соотношение цена/качество: 47 3. Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Общая оценка: 97.4 Соотношение цена/качество: 77 4. Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 7 Общая оценка: 94.1 Соотношение цена/качество: 64 5. Asrock Z270 Taichi Общая оценка: 91.9 Соотношение цена/качество: 88 Материнские платы — LGA1151. Все результаты тестов Читайте также: Новая материнская плата от GIGABYTE поможет собрать мощный игровой ПК Prime X370-A — новая материнская плата от ASUS

Как узнать, какая материнская плата установлена в компьютере? Фото: компании-производители