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Huawei представила первый ноутбук под брендом Honor
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Huawei представила первый ноутбук под брендом Honor 

Ferra.ru 21 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Huawei представила сегодня в Китае не только смартфон Honor 10, но и первый ноутбук под брендом Honor. Он получил название Honor MagicBook.
Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, который может раскрываться на 180 градусов, процессоров Intel Core i7 -8550U восьмого поколения или Core i5, графикой NVIDIA MX150, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на твердотельном накопителе.
Заявленное время автономной работы достигает 12 часов в режиме просмотра видео 1080p или веб-серфинга. Предусмотрено четыре динамика с поддержкой звука Dolby Sound, а также сканер отпечатков пальцев.
Ноутбук Honor MagicBook будет доступен в серебристом, сером и лиловом цветовых вариантах по цене 796 и 908 долларов, в зависимости от конфигурации.
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