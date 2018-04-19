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Samsung передумала выпускать 7-дюймовый Galaxy X
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Samsung передумала выпускать 7-дюймовый Galaxy X 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Гибкий Galaxy X, который, по заявлениям производителя, должен дебютировать до конца текущего года, в разложенном состоянии не будет превышать размеров Galaxy Note 8. Об этом сообщает южнокорейская деловая газета The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники The Bell отмечают, что Samsung отказалась от выпуска 7-дюймового фаблета в пользу более компактной версии. Это значит, что в продажу поступит модель, отличная от той, которую производитель демонстрировал за закрытыми дверями на CES’2018 в Лас-Вегасе.
Решение о выпуске более компактной версии может быть продиктовано стремлением Samsung решить проблему заломов, о которой сообщалось ранее. По некоторым данным, дисплеи меньшей диагонали в меньшей степени подвержены образованию характерных следов на месте сгиба матрицы.
Как ранее подчеркнул глава мобильного подразделения Samsung Донг-чжин Ко, производитель принял решение перенести релиз Galaxy X с середины на конец года из-за необходимости доработки программного обеспечения. Аппаратная начинка смартфона, по его словам, уже полностью готова.
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