Casio представила защищённые умные часы для путешественников

Компания Casio представила новые, предназначенные для путешественников смарт-часы в защищенном корпусе. Модель под названием PRO TREK WSD-F20A работает под управлением операционной системы для носимых устройств Wear OS (Android Wear). Она оснащена LCD-экраном диагональю 1,32 дюйма и разрешением 320х320 точек с возможностью работы как в цветном, так и в монохромном режиме.

В последнем случае срок автономной службы часов составляет до 30 дней. Благодаря относительно крупному экрану и наличию GPS-модуля гаджет можно использовать в качестве навигатора. Правда при этом автономность снижается в несколько раз. Корпус устройства защищен по военному стандарту Military Standard 810G Durability.

Водонепроницаемость соответствует стандарту WR50, то есть в них можно плавать на глубине до 50 метров. На борту устройства имеется цифровой компас, альтиметр и барометр. Новинка станет доступна для заказа в следующем месяце по цене $399.

Источник: Casio

Фото: Casio Вам нравятся умные часы? Да, пользуюсь Apple Watch Да, пользуюсь умными часами, но не Apple Нет, умными часами не пользуюсь Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Lenovo представила свои первые гибридные умные часы