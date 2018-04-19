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Casio представила защищённые умные часы для путешественников
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Casio представила защищённые умные часы для путешественников 

Chip.ru 37 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания Casio представила новые, предназначенные для путешественников смарт-часы в защищенном корпусе. Модель под названием PRO TREK WSD-F20A работает под управлением операционной системы для носимых устройств Wear OS (Android Wear). Она оснащена LCD-экраном диагональю 1,32 дюйма и разрешением 320х320 точек с возможностью работы как в цветном, так и в монохромном режиме.
В последнем случае срок автономной службы часов составляет до 30 дней. Благодаря относительно крупному экрану и наличию GPS-модуля гаджет можно использовать в качестве навигатора. Правда при этом автономность снижается в несколько раз. Корпус устройства защищен по военному стандарту Military Standard 810G Durability.
Водонепроницаемость соответствует стандарту WR50, то есть в них можно плавать на глубине до 50 метров. На борту устройства имеется цифровой компас, альтиметр и барометр. Новинка станет доступна для заказа в следующем месяце по цене $399.
Источник: Casio
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