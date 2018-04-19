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Intel прекращает разработку смарт-очков
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Intel прекращает разработку смарт-очков 

Ferra.ru 3 часа назад
Компания Intel планирует прекратить разработку смарт-очков Vaunt и закрыть подразделение, отвечающее за проект и носимые устройства вообще. Об этом сообщило издание The Information.
Intel Vaunt
Представитель компании подтвердил это шаг. Также представитель Intel намекнул на отсутствие инвестиций в этой области из-за «динамики рынка». Таким образом, можно больше не надеяться увидеть смарт-очки Vaunt на полках магазинов.
Intel рассекретила разработку смарт-очков под названием Vaunt в феврале 2018 года. Смарт-очки Intel Vaunt выглядят почти как обычные очки в пластиковой оправе. При этом они легче 50 граммов, включая линзы, аккумулятор, процессор, Bluetooth-чип, компас, акселерометр и проектор. Это слегка больше веса обычных очков, но заметно меньше чем, например, Google Glass. Электроника упакована в дужки очков. В них не предусмотрен ряд функций Google Glass. Так, отсутствует динамик и камера. За изображение отвечает маломощный лазерный монохромный проектор, выдающий 400 х 150 пикселей красного цвета на голографический рефлектор, размещенный на правой линзе очков, затем изображение отражается прямо в глаз пользователя. Отмечается, что благодаря малой мощности система безвредна для глаз.
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