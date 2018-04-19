Intel прекращает разработку смарт-очков

Компания Intel планирует прекратить разработку смарт-очков Vaunt и закрыть подразделение, отвечающее за проект и носимые устройства вообще. Об этом сообщило издание The Information.

Intel Vaunt

Представитель компании подтвердил это шаг. Также представитель Intel намекнул на отсутствие инвестиций в этой области из-за «динамики рынка». Таким образом, можно больше не надеяться увидеть смарт-очки Vaunt на полках магазинов.