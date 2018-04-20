Ещё
Монитор AOC Agon AG322QC4 поддерживает технологии FreeSync 2 и DisplayHDR 400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монитор AOC Agon AG322QC4 поддерживает технологии FreeSync 2 и DisplayHDR 400 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания AOC представила 31,5-дюймовый монитор Agon AG322QC4, который получил изогнутую матрицу типа VA с разрешением 2560х1440 точек и радиусом кривизны 1800 мм. Дисплей поддерживает технологию синхронизации изображения FreeSync 2 и расширенный динамический диапазон DisplayHDR 400.
Яркость панели составляет 400 кд/кв.м, контрастность — 4000:1, время отклика — 4 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов, максимальная частота обновления — 144 Гц. Монитор оборудован видеовходами HDMI 2.0 (2х) и DisplayPort 1.2 (2х), двумя портами USB 3.0, стереодинамиками суммарной мощностью 10 Вт и крючком для подвешивания гарнитуры.
AOC Agon AG322QC4 поступит в продажу в июне по рекомендованной цене 600 евро.
Игромания.ру: последние новости
Sony прекращает производство консоли PS Vita РС за 400 тысяч рублей: две 1080 Ti против 4К AMD анонсировала десктопные процессоры Ryzen второго поколения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники105
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение587
Сотрудники МИД РФ эвакуированы27
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии431
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть88
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение