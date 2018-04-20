Монитор AOC Agon AG322QC4 поддерживает технологии FreeSync 2 и DisplayHDR 400

Компания AOC представила 31,5-дюймовый монитор Agon AG322QC4, который получил изогнутую матрицу типа VA с разрешением 2560х1440 точек и радиусом кривизны 1800 мм. Дисплей поддерживает технологию синхронизации изображения FreeSync 2 и расширенный динамический диапазон DisplayHDR 400.

Яркость панели составляет 400 кд/кв.м, контрастность — 4000:1, время отклика — 4 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов, максимальная частота обновления — 144 Гц. Монитор оборудован видеовходами HDMI 2.0 (2х) и DisplayPort 1.2 (2х), двумя портами USB 3.0, стереодинамиками суммарной мощностью 10 Вт и крючком для подвешивания гарнитуры.

AOC Agon AG322QC4 поступит в продажу в июне по рекомендованной цене 600 евро.