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Intel подтвердила закрытие подразделения «устройств будущего»
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Intel подтвердила закрытие подразделения «устройств будущего» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Intel заявила о намерении расформировать отдел New Devices Group (NDG), занимавшийся инновационными устройствами, и оставить разработку «умных» очков Vaunt (рабочее название — Superlight). По данным The Information, штат подразделения из около 200 человек будет сокращен.
"Intel непрерывно работает над новыми технологиями и опытами. Ни одно из этих усилий не привело к появлению продукта, который мы захотели бы вывести на рынок. Проект Superlight — отличный пример того, когда Intel создала по праву различимые, потребительские очки дополненной реальности", — сказали в пресс-службе компании.
Проект смарт-очков Vaunt, которые внешне практически неотличимы от обычных, Intel раскрыла в феврале. Вес показанного прототипа не превышал 50 граммов, при этом внутри него уместились процессор, аккумулятор, Bluetooth-чип, компас, акселерометр и маломощный лазер 1-го класса, который проецировал на сетчатку изображение красного цвета с разрешением 400 на 150 пикселей. Vaunt предназначались исключительно для вывода уведомлений со смартфона. Камеры, экрана и динамика у смарт-очков не было.
Intel давно терпит неудачи, пробуя выпустить собственное потребительское устройство. В сфере надеваемой электроники фирма сотрудничала с такими брендами, как Oakley и Tag Heuer, но ни один продукт так и не был выведен на массовый рынок.
∎Intel рассекретила «умные» очки, которые выглядят как обычные читайте также
Предполагалось, что Vaunt станут открытым проектом, к которому смогут присоединиться разработчики. Ранее СМИ сообщали, что Intel хотела найти партнера с опытом работы в рознице, чего сделать, очевидно, не удалось.
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