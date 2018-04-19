Ношу беспроводные наушники InterStep. Они лучше AirPods?

Ношу беспроводные наушники InterStep. Они лучше AirPods?Хорошие Bluetooth-наушники должны быть без проводов. Совсем, как популярные AirPods или DASH. Лучше всего, если они целиком поместятся в ушной раковине: мы все-таки живем не в самом теплом климате.

Увы, популярные AirPods эргономикой не радуют: звукоизоляция так себе, дизайн на троечку, звук не без огрехов. Но есть множество более удобных наушников без проводов и с нормальным дизайном. Например, InterStep выпустила свое видение полностью беспроводных наушников под названием SBH-520.

Получилось не хуже, чем у Apple — и даже немного лучше.

Привычная форма, незнакомое содержание

Как и все DASH’еподобные наушники, InterStep SBH-520 состоят из 3 элементов: 2 независимых наушника и док-станция, она же чехол и внешний аккумулятор. Две половинки связываются только радиоволнами, без проводов —

и это намного приятнее любых других вариантов.

Поскольку наушники сделаны в максимально строгом стиле, их можно носить везде и всюду, в любой одежде и на любых мероприятиях. Хоть с классическим костюмом, хоть с велоформой.

Всему «виной» строгие грани, стильная плоская внешняя панель и удачный подбор цветов: полностью черные и полностью белые.

В отличие от AirPods, гарнитура InterStep SBH-520 не выпадает из ушей. А все потому, что нормальные производители делают только вакуумные (они же внутриканальные) наушники. Для лучшей посадки в комплекте 4 типоразмера амбюшур, так что любой может подобрать под себя.

Кроме этого, корпус наушников, в котором размещается батарея, передатчик и динамик, спроектирован так, что полностью заполняет ушную раковину, в распор. Настолько прочно, что можно бегать по пересеченной местности.

И при этом SBH-520 не мешают носить шапку — они не выпирают из ушей, как это AirPods или массивные модели «внутриканалок». Компактные размеры для Bluetooth-наушников в корне меняет использование.

Если нужно — InterStep SBH-520 становится спортивными наушниками, автомобильным Hands-Free и даже бизнес-моногарнитурой. Если нужно слышать окружающий мир и поддерживать разговор, можно пользоваться одним, а второй оставлять в кейсе.

Жаль, что от кейса пока отказаться нельзя: легко потеряются. И далеко без дополнительного заряда из док-станции не уйдешь.

Док-станция: сколько и как?

Встроенных аккумуляторов хватает на 3-4 часа при средней громкости воспроизведения. Зарядки от кейса хватает 4 раза восстановить автономность комплекта или отдельного наушника.

Полностью эта процедура занимает пару часов, но 50% аккумулятора заряжается всего за 30 минут. Сам кейс заряжается от обычного microUSB за час от любого зарядного устройства.

Хотя такой способ продлить жизнь наушникам может показаться костылем, на деле все куда приятней и практичней. Обычный цикл использования Bluetooth-гарнитур у любого человека предполагает не больше 2 часов непрерывного прослушивания.

Пробежка? Час-полтора, снял. Куда класть? Конечно, в док-станцию. Через час наушник уже будет с полным АКБ.

В машине? Если не поездка между городами, получится примерно так же. Даже простое прослушивание музыки на рабочем месте укладывается в 2-3 часа без перерыва.

В реальном использовании наушники всегда с хорошим запасом: за неделю с этими InterStep они ни разу не попросились на зарядку, хотя тестирование предполагает куда большее время использования, чем реальная жизнь.

Громко, четко и без шума

На удивление, наушники за 5000 рублей показали себя в тестировании на уровне моделей за 10-15 тысяч. Редкий случай, когда внешность не обманывает: стильные, надежные и продуманные.

Беспроводные InterStep работают, как часы: достал из кейса, связал со смартфоном, запустил плеер. Нужно остановиться? Просто вынул наушники, убрал в док и закрыл его крышку. Плеер поставится на паузу до того момента, как ты снова захочешь послушать музыку.

В тестах InterStep SBH-520 я использовал как iPhone, так и Android. Можно было бы остановиться на одном, поскольку наушники работают со смартфонами и компьютерами на любой платформе.

Конечно, лучше использовать устройство с поддержкой Bluetooth 4.2 — нужная версия протокола обеспечивает реальную дальность связи до 10 метров и экономит заряд аккумулятора.

К сожалению, кодек aptX не поддерживается. Это нельзя считать недостатком для пользователей iPhone, но поклонники «зеленого робота» могут быть разочарованы. Напрасно.

Для чего?

InterStep умеет воспроизводить частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, звучат громко и ровно, объемно и без шумов. Амплитудно-частотная характеристика ровная, без заметных усилений каких-либо диапазонов.

Поэтому SBH-520 подойдут для любого жанра музыки, любого смартфона и плеера: куда проще использовать программный эквалайзер, если не хватает баса или верхов, чем пытаться выровнять им ошибки в аппаратной части наушников.

Я слушал в InterStep SBH-520 самую разнообразную музыку: от электроники 80-х до японского нойза нулевых, от классического рэпкора до безобразного грайнда, «попсу» и классику. С испытанием наушники справились.

Как звучит?

В отдельные моменты можно заметить, что верха звучат немного тускло по сравнению с гибридными конструкциями. Низким частотам может быть недостаточно объема.

Зато середина стабильно ровная, разборчивая. При желании, все меняется системными настройками плеера. На удивление, эта модель очень активно отыгрывает любые изменения эквалайзеров.

Не мешает звучанию и внешний шум. При правильном выборе амбюшур, рассматриваемые наушники справляются даже с гулом общественного транспорта. Разве что громкости чуть прибавляешь.

Явным недостатком модели стал микрофон. Ты слышишь собеседника отлично. Он тебя тоже. Но кроме твоей речи, из-за конструкции наушников он слышит все происходящее вокруг. Мешает не сильно, но приятного мало.

Могут ли наушники за 5 тысяч звучать как AirPods?

При таких особенностях InterStep SBH-520 отрабатывает каждый вложенный рубль. Не становится исключением и звук. Если проводить прямое сравнение, то AirPods серьезно уступает по качеству звучания InterStep.

Причины видны невооруженным глазом: правильно посаженные внутриканальные наушники всегда звучат приятнее «вставных». Прибавляем ровную АЧХ и объем — получаем универсальное музыкальное устройство.

Купил и используешь. Не надо задумываться о настройках, не надо таскать с собой пачку гарнитур на все случаи жизни. Одна гарнитура, которую легко всегда носить с собой. И не потеряешь, как AirPods.

Достойные беспроводные наушники:

InterStep SBH-520 Stereo TWS белые

InterStep SBH-520 Stereo TWS черные

По промо-коду Iphones наушники на 21% дешевле

Удобство: 5, Звук: 4, Практичность: 5, Стиль: 4, Цена/Качество: 5, Итог: 5