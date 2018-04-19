Pentatonic превращает защитные стекла смартфонов в граненые стаканы

Компания Pentatonic придумала оригинальное решение проблемы утилизации отходов электронной промышленности. Она наладила производство посуды из элементов дисплейных модулей от смартфонов — конкретно речь идет о защитных стеклах. На один стакан объёмом 200 мл уходит 30 дисплеев смартфонов, а для стакана объемом 350 мл требуется уже 47 экранов.

Есть ещё и чаша, на создание которой уходит уже 360 экранных стёкол. Правда процесс переработки смартфонов в стаканы — довольно сложная штука, поэтому и цены на посуду из экранов далеко не бюджетные. Так, набор из четырех стаканов по 200 мл обойдется покупателям в пугающие €192. Стаканы побольше оценены в €58 за штуку. Правда чаша, на которую уходит куда больше экранов, напротив, стоит сравнительно недорого — €38.

Источник: Pentatonic

Фото: Pentatonic

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