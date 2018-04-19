СМИ: Apple впервые за два года обновит линейку бюджетных айфонов и выпустит сразу несколько новых устройств

Компания Apple планирует обновить линейку бюджетных айфонов и намерена выпустить несколько новых устройств. Об этом стало известно на сайте Consomac со ссылкой на решение Евразийской экономической комиссии . Предварительно, новинки могут представить летом 2018 года на конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference.

Известный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо сообщил, что Apple выпустит дешевый 6,1-дюймовый айфон в двух вариациях — с двумя SIM-картами, функция рассчитана для китайского рынка, и с одной. Традиционная версия будет стоить от 550 до 650 долларов (от 33 тыс. рублей), а за айфон с двумя SIM, прийдется отдать от 650 до 750 долларов (от 40 тыс. рублей).

Утечка от Евразийской экономической комиссии происходит не первый раз, ранее решение комиссии предшествовало презентации новых моделей MacBook.

Если презентация новых моделей состоится на WWDC этим летом, то это произойдет впервые с анонса iPhone 4 в 2010 году.

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