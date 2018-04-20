Greenpeace не устраивают роботы Apple по переработке айфонов

Greenpeace не устраивают роботы Apple по переработке айфоновВ рамках своего экологического отчета Apple показала робота-разборщика айфонов Daisy. Он способен разобрать до 200 смартфонов в час.

Представители Greenpeace не очень такое решение. Главный аналитик Greenpeace Гэри Кук сообщил, что Apple должна в первую очередь заниматься не роботами, а дизайном своих продуктов.

Компании нужно так переработать дизайн устройств, чтобы ими можно было пользоваться дольше. Особенным показателем для аналитика стала нужда клиентов в замене батарее iPhone по программе Apple.

Со своей же стороны, купертиновцы говорят в отчете о том, что долговечность их продукции — одна из главных целей. Этот факт подчеркивается длительной поддержкой устройств, даже после снятия их с продажи.