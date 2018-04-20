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Greenpeace не устраивают роботы Apple по переработке айфонов
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Greenpeace не устраивают роботы Apple по переработке айфонов 

iPhones.ru 38 минут назад
Фото: iPhones.ru
Greenpeace не устраивают роботы Apple по переработке айфоновВ рамках своего экологического отчета Apple показала робота-разборщика айфонов Daisy. Он способен разобрать до 200 смартфонов в час.
Представители Greenpeace не очень такое решение. Главный аналитик Greenpeace Гэри Кук сообщил, что Apple должна в первую очередь заниматься не роботами, а дизайном своих продуктов.
Компании нужно так переработать дизайн устройств, чтобы ими можно было пользоваться дольше. Особенным показателем для аналитика стала нужда клиентов в замене батарее iPhone по программе Apple.
Со своей же стороны, купертиновцы говорят в отчете о том, что долговечность их продукции — одна из главных целей. Этот факт подчеркивается длительной поддержкой устройств, даже после снятия их с продажи.
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