Apple показала нового робота Daisy, разбирающего айфоны

Apple показала нового робота Daisy, разбирающего айфоныДва года назад Apple познакомила пользователей с роботом-разборщиком Liam. Благодаря том, что эта роботизированная рука разбирает бывшие в употребление айфоны, за год компания сумела добыть более 1 100 килограммов золота от вторичной переработки.

Сегодня Apple анонсировала второе поколение робота. Знакомьтесь, Daisy. За один час эта механизированная рука способна разобрать 200 айфонов. Т.е. на вскрытие одного смартфона уходит менее 20 секунд.

Сейчас Daisy обучили разборке восьми моделей iPhone. Задача Daisy заключается в сортировке отсоединенных компонентов. Процесс разборки выглядит увлекательно.