Как я разочаровался в MacBook Pro 2016 года спустя 500 дней

Почему?

В ноябре 2016 года я купил 13-дюймовый MacBook Pro последнего поколения. Без Touch Bar. Доводы Николая Грицаенко в пользу сенсорной полоски до сих пор считаю спорными. Для меня вещь бесполезная и ненужная.

Спустя 500+ дней эксплуатации я готов рассказать свои впечатления от ежедневного пользования ноутбуком. Для меня это основной рабочий инструмент, и, к сожалению, он неидеальный.

История покупки и использования:

Я купил MacBook Pro 2016 года. Вот мои впечатления

Все недостатки MacBook Pro 2016

1. От шума можно сойти с ума Об этом косяке я уже писал ранее, повторюсь.

MacBook Pro 2016 года очень шумный. Как только нагрузка на процессор превышает норму, вентиляторы раскручиваются и не затихают, постепенно давя шумом на мозг. К примеру, около 20 открытых вкладок в Chrome приводит к настоящему насилию над ушами.

Самое печальное, что даже после того, как браузер закрываешь, вентиляторы продолжают сходить с ума.

Спасает ситуацию лишь перезагрузка (!) ноутбука. Другими словами, MacBook Pro нового поколения в минимальной комплектации не справляется с поставленными задачами. Вернее, делает это с минимальным комфортом для пользователя.

2. Перегрев может привести к зависанию ноутбука

Этот недостаток связан c неправильной эксплуатацией MacBook Pro, но по факту, это все равно косяк инженеров.

Иногда бывают случаи, что я работаю с ноутбуком на диване. Он стоит на коленях, или на одеяле. Соответственно, расстояние до поверхности, на которой стоит ноутбук — минимально. К чему это приводит? К адской температуре корпуса и неожиданным сбоям в работе.

Работаешь-работаешь, бац и вдруг система намертво подвисает без всяких предупреждений. Помогает лишь принудительная перезагрузка.

Кто-то скажет, что я просто неправильно пользуюсь ноутбуком. Кто ж так работает? Но проблема в том, что предыдущее поколение MacBook Pro справлялось с такими непростыми условиями без всяких проблем.

Нынешняя «прошка» слишком требовательна по отношению к себе.

3. Аккумулятор сдох. Что?!

Но главное разочарование — батарея ноутбука. И проблема появилась неожиданно.

Напомню, я проводил несколько реальных тестов работы макбука. В первом случае это были три стандартных варианта использования (фильм, средняя и максимальная нагрузка), во втором выбирал самый экономный видеоплеер. Казалось бы, все ок.

Спустя всего лишь 471 цикл перезарядки, система неожиданно сообщила, что аккумулятор пора менять.

Казалось бы, мало ли, что система просит. Но проблема в том, что теперь ноутбук может выключиться уже на 10 процентах батареи. Не предупреждая, просто уйти в астрал.

Цена вопроса в официальном сервисном центре Apple — 28 300 рублей! Причём, ноутбук придётся оставлять в сервисе на неделю. Почему так дорого становится понятно, если изучить на ifixit все 38 необходимых шага для замены! Apple, зачем так сложно?

На данный момент я планирую решить вопрос по гарантии. Обязательно поделюсь итоговыми результатами диагностики.

Любопытно узнать мнение других пользователей об эксплуатации нового поколения MacBook Pro. Делитесь в комментариях.