2,5 тысяч омичей оплатили проезд в городском транспорте с помощью смартфона

Об этом сегодня, 19 апреля, на пресс-конференции сообщила директор МП «Пассажирсервис» Наталья Сергина.

С середины февраля 2018 года 2,5 тысяч омичей оплатили проезд в автобусах, троллейбусах и трамвая с помощью мобильного телефона. Для этого они скачали на свой смартфон приложение «SIGMA» и привязали к нему банковскую карту. Ещё три тысячи человек скачали приложение, но ещё им не воспользовались.

«Наши усилия направлены на то, чтобы пассажир смог оплатить поезд любым удачным способом. Сегодня есть наличные, транспортная карта, которую можно пополнить в киоске в банкомат через мобильный банк. А ещё появились два новых способа оплаты проезда — с помощью телефона или короткого номера 900», — заявила Наталья Сергина.

Напомним, мобильное приложение «SIGMA» выпустили 14 февраля текущего года. Но тогда омичи с помощью него могли рассчитаться только в трамвая и троллейбусах. Но уже через для омичей ввели возможность оплачивать проезд с помощью смартфона и в автобусах. Приложение работает пока только на платформе Android.