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Ubuntu не видит флешки. Что делать?
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Ubuntu не видит флешки. Что делать? 

Chip.ru 39 минут назад
Фото: Chip.ru
В Ubuntu устройство USB может отображаться и работать некорректно в зависимости от операционной системы, на которой была создана ​​загрузочная флешка или настроек BIOS на вашем ПК. В этой заметке мы подскажем, как справиться с подобной проблемой.
Почему флешка не распознается В основных настройках Linux должна распознать USB-накопитель, как только вы его подключаете. Затем система спрашивает вас, какие действия вы хотите предпринять с устройством. Если этого не произошло и USB-накопитель не отображается в вашем диспетчере устройств, совершите следующие шаги: Проверьте USB-накопитель на другом устройстве, чтобы исключить его неисправность. Также проверьте его под Windows. Обязательно безопасно удалите устройство. Если ПК с Windows не распознает флешку, проблема связана с USB-накопителем. Его надо просто отформатировать или заменить.
Если вы первоначально отформатировали USB-накопитель под Windows, у вас может быть неправильный формат файла, который не воспринимается Linux.
Попробуйте другой USB-порт. Если это не помогает, вы можете проверить в BIOS, включены ли все USB-слоты.
Если флешка работает по стандарту USB 2.0, вам следует выбрать соответствующий слот. Новые USB-накопители с USB 3.0 умеют работать со старыми разъемами. К какому поколению относится ваш USB-накопитель или разъем, вы можете понять по его цвету (разъемы USB 3.0 принято изготавливать из пластика синего или красного цвета). Фото: pixabay.com, компания-производитель Опрос: Пробовали когда-нибудь Linux? Да, понравилось Да, не понравилось Это моя основная ОС Не пробовал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также:
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