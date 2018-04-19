Что стало известно о складном Galaxy X?

Компания Samsung планировала представить складной смартфон Galaxy X в начале этого года на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018. Но планы изменилось, и презентация необычной новинки прошла за закрытыми дверями. И только теперь в сети появились подробности о смартфоне.

Стало известно, что устройство оснащено двумя 3,5-дюймовыми сгибаемыми экранами, которые и образуют общую панель. К слову, источник отмечает схожесть гаджета с Galaxy Note8. Помимо этого на внешней стороне Galaxy X расположен ещё один мини-экран, отображающий различную информацию. Например, о звонках и полученных сообщений.

Как отмечается в докладе, корейская компания собирается определиться с окончательным дизайном гаджета к этому июню, а само устройство будет представлено общественности в следующем году в рамках пилотной программы.