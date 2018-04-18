Если вы водите автомобиль, вам нужен этот чехол для iPhone

Если вы водите автомобиль, вам нужен этот чехол для iPhoneСейчас у меня целых 7 чехлов для моего iPhone 7. Я нахожусь в постоянном поиске оптимального варианта, который будет нормально защищать смартфон и минимально портить его дизайн, и никак не остановлюсь.

У меня есть пара крутых кожаных реплик кейсов Apple серого и черного цветов, бронебойный Spigen Tough Armor, а также 4 накладки Spigen Thin Fit разных оттенков. О последних сегодня и пойдет речь.

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Мне кажется, именно чехлы этой серии оптимальны для автомобилистов — по крайней мере, у них есть один нюанс, который точно будет удобен за рулем.

В каждом авто должен быть магнитный держатель

Прежде чем переходить непосредственно к кейсам для iPhone, обсудим держатели для смартфона в автомобиле.

Я пробовал разные варианты креплений в своей машине, тачках друзей и знакомых. В итоге остановился именно на магнитных держателях, которые рвут всех в моменте поставил-снял.

С ними можно вообще не обращать внимания на установку iPhone. Смартфон можно чуть ли не бросить на держалку, не уделяя этому процессу дополнительного внимания и не отвлекаясь от вождения. Это удобно.

Да и в авто такие держатели выглядят неплохо. Обычно они представляют собой небольшую минималистичную площадку, которая крепится на дефлектор вентиляции, лобовое стекло и даже в отсек для CD в магнитоле.

У этих креплений нет зажимов и других выпирающих или двигающихся частей, поэтому сломать их практически невозможно.

Магнитные держатели в авто удобные, красивые и надежные, поэтому в моей машине их даже не один, а пара — в центральной консоли для меня и на правом боковом дефлекторе вентиляции для жены (или наоборот).

Советую!

Большая проблема — установка пластин из металла

Так как задняя сторона вашего iPhone сделана или из алюминия, или из стекла, установить его на магнитный держатель без дополнительных приспособлений не получится из-за законов физики.

Поэтому в комплекте с любым таким держателем идет набор специальных металлических пластин, которые можно приклеить на заднюю панель телефона или защитный кейс, а также засунуть под чехол. И это большая проблема.

Клеить пластину прямо на телефон страшно. Где гарантия, что ее от него потом получится оторвать без последствий?!

На большинстве же защитных чехлов такая пластина будет выглядеть странно, а на некоторые просто не приклеится из-за особенностей материалов или их фактуры.

Единственный нормальный вариант — просто спрятать такую пластину под чехол. Тем не менее, под большинство кейсов она просто не влезет, а почти все остальные будут уродливо выпирать.

Думаю, именно из-за проблем с установкой этой железки на рынке еще вообще есть не магнитные, а какие-то другие крепления в авто.

Но у меня есть отличное решение.

Знакомьтесь, это чехол с выемкой Spigen Thin Fit Оказалось, в Spigen давно обратили внимание на эту проблему, поэтому запустили серию Thin Fit со специальной выемкой под металлическую пластину для держателя в авто на внутренней части чехла.

Именно поэтому я называю этот чехол оптимальным для iPhone автомобилиста. Под него можно вставить металлическую пластину для магнитного держателя без каких-то нюансов. Это здорово.

Такие кейсы делают из качественного пластика, который не трещит, приятно лежит в руке, почти не увеличивает габариты iPhone и не закрывает доступ ко всем элементам управления смартфона.

Рычажок переключения беззвучного режима, а также кнопки питания и управления громкости на чехле не продублированы. Для них предусмотрены обычные вырезы. Кто-то назовет это минусом, но я не вижу в таком подходе ничего плохого.

Чехол полностью закрывает заднюю часть iPhone, а также его боковые грани. Верхний и нижний торец остаются вообще без защиты, это минус.

Thin Fit это не тот чехол, в котором смартфон можно бросать на асфальт, от такого приключения устройство он вряд ли спасет. А вот от царапин и сколов защищает нормально.

Думаю, что именно такой чехол я куплю и на iPhone 8 Plus или iPhone X, если все-таки решусь перейти на них до сентябрьской презентации новинок.

Опыт использования чехлов длиной в 12 месяцев

Первый черный матовый Spigen Thin Fit для iPhone 7 я купил около года тому назад. В нем смартфон пару раз покатался по асфальту, поэтому отправился в мусор. Но само устройство не пострадало.

После этого я попал на распродажу и купил целый набор таких чехлов: матовый и глянцевый черные, золотистый и серебристый. Думал, буду постоянно менять их по ситуации, но в итоге чаще всего ношу черный.

Между матовым и глянцевым, как ни странно, выбрал последний. Меня это откровенно удивило, но первый достаточно быстро покрывается мелкими царапинами, которые меня смущают, а последний как новый уже который день.

Но в сумме чехлы за все это время показали себя молодцом, особых претензий у меня нет.

Для меня очень важно, что Spigen Thin Fit совместимы с 3D-стеклами для экрана iPhone — вы можете использовать их одновременно.

Как ни странно, многие другие варианты чехлов не могут этим похвастаться. Например, для Spigen Tough Armor подходит только обычное ровное стекло, которое не закрывает всю переднюю панель устройства. 3D не помещается, и такой кейс просто сорвет его.

На оф. сайте Thin Fit можно купить за $15. А в РФ чехлы завозят по цене до 2 тыс. руб., в зависимости от жадности. Вроде и недорого.

Thin Fit на сайте Spigen