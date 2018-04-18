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Эксперты назвали самые частые поломки MacBook
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Эксперты назвали самые частые поломки MacBook 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Мало кто будет спорить с тем, что ноутбуки от Apple являются самыми качественными и удобными в использовании, но, к сожалению, и они не застрахованы от поломок. А если вы обладатель последних моделей MacBook, ремонт обойдётся достаточно дорого. Как избежать ремонта и, если он все-таки требуется, сэкономить?
Самой популярной проблемой является попадание жидкости, сообщили нам в сервисном центре ModMac. Причем речь идет не только о воде: часто владельцы MacBook проливают сок, чай, различный алкоголь, а некоторые умудрялись разлить даже манную кашу (вот так и завтракай за ноутбуком).
Что происходит с внутренними компонентами ноутбука после попадания токопроводящей жидкости и какие проблемы могут последовать за этим?
Вспоминаем уроки физики: сама по себе вода не проводит электричество, но так как внутри ноутбука практически всегда есть пыль, различные соли, которые в сухом виде особого вреда нанести не могут, растворяясь в воде, образуют хороший проводник электричества. Это в свою очередь может нанести колоссальный, а зачастую непоправимый ущерб компонентам компьютера. То же самое происходит, когда вы заливаете ноутбук вином или соком — сахар является очень хорошим проводником.
Стоимость ремонта после залития начинается от 2500 рублей (столько обойдется чистка в ультразвуковой ванночке), а закончиться может и на отметке в 30 000 рублей, если потребуется замена материнской платы. Пострадать может не только материнская плата, но и клавиатура. Казалось бы, клавиатура — не так страшно, однако если ноутбук одной из новейших моделей, клавиши в нем оснащены необычным механизмом «бабочка», что делает их замену и восстановление более сложным.
Как избежать такого ремонта, объяснять, наверное, не стоит, а вот как сэкономить? Менять не отдельные компоненты, а TopCase в сборе. Во-первых, это будет дешевле, а во-вторых, если в модели есть Touch Bar, гарантирована его работоспособность после ремонта. Случаев, когда после замены клавиатуры перестает работать Touch Bar, множество.
Вторая по популярности проблема — разбитый дисплей и поврежденная матрица. Да, с такой проблемой у MacBook обращаются не так часто, как с iPhone или iPad, но и ремонт стоит в разы дороже. И высокая цена связана не только со стоимостью запчастей. Дело в том, что отдельно поменять матрицу, не испортив ее при этом, крайне сложно. Поэтому, если хотите сэкономить, как и в случае с клавиатурой, меняйте полностью дисплейный модуль в сборе с крышкой.
Сейчас сделать это стало еще проще, ведь сервисный центр ModMac при поддержке AppleInsider.ru запускает акцию по замене дисплеев, материнских плат и TopCase в сборе! (В стоимость включены запчасти!) В акции участвуют 12-дюймовый MacBook (A1534), 13-дюймовый MacBook Pro (модели A1706 и A1708) и 15-дюймовый MacBook Pro (A1707).
Конечно, лучше всего беречь свой MacBook от воды и физических повреждений, но если уж неприятность случилась, всегда лучше отремонтироваться со скидкой. Не забывайте, что для всех читателей AppleInsider.ru действует скидка 10% на все виды ремонта в сервисном центре ModMac.ru.
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