Как выбрать моноблок: покупаем ПК формата «все в одном»

Моноблок для офиса или для гейминга — как выбрать такой компьютер, расскажем в нашей статье.

Как выбрать офисный моноблок

Как правило, офисным ПК не требуется высокая производительность. Даже 10-летний компьютер вполне может справиться с популярными программами для работы с почтой, документами, таблицами и небольшими базами данных. Уделите основное внимание его стоимости, чтобы не переплатить за ненужную производительность, которая останется невостребованной. Тем не менее, практичность тоже очень важна. Узнайте минимальные аппаратные требования для часто используемого вами программного обеспечения. Это можно сделать на сайтах разработчиков.

AMD-процессоры, как правило, значительно дешевле, чем продукция от компании Intel

Жесткие диски с интерфейсами IDE или SATA значительно дешевле, чем SSD-накопители, но достаточно быстрые для работы с офисными файлами.

В большинстве случаев вам хватит жесткого диска объемом 320 Гбайт и 4 Гбайт оперативной памяти.

Хорошая досягаемость USB-интерфейсов, особенно их наличие на фронтальной панели — важный фактор при выборе любого компьютера. Благодаря этому можно быстро подключать флешки, жесткие диски и другие внешние устройства. Как выбрать игровой или мультимедийный моноблок При покупке компьютера для гейминга или обработки видео вы должны обратить внимание на следующие характеристики. И для гейминга, и для работы с графикой вам потребуется быстрая видеокарта с тактовой частотой не меньше 800 МГц, большой видеопамятью (как минимум 2 Гбайт) и HDMI, Display Port или DVI-Dual-Link-интерфейсом.

Кроме того, имеет смысл обратить внимание на быструю оперативную память большого объема. Это должны быть по меньшей мере 4-8 Гбайт RAM DDR3 или DDR4.

Большая оперативная память вынудит вас работать с 64-битной ОС, так как 32-битные системы с ней не совместимы.

Для быстрого запуска и выгрузки больших файлов имеет смысл использовать под ОС SSD-накопитель. Как правило, для этого будет достаточно диска емкостью 128 Гбайт.

Чтобы сохранять видеофайлы, можно использовать дополнительный классический жесткий диск емкостью как минимум 1 Тбайт.

Для Online— и LAN-гейминга, а также передачи крупных файлов по сети вам понадобится сетевой интерфейс Fast Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с. CHIP протестировал много моноблоков и составил большой рейтинг, который наверняка поможет вам выбрать нужное устройство. Опрос: компьютером какого форм-фактора вы пользуетесь? Mini-Tower, Midi-Tower, полноразмерный Tower Моноблок Mini Desktop, мини-ПК «Рассыпуха» — тестовый стенд Только ноутбук. Век немобильных ПК прошел Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Slimbook Curve — необычный ПК-моноблок с изогнутым дисплеем

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