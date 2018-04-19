AnTuTu показал ТОП-10 лучших смартфонов в марте-апреле 2018

Весенний рейтинг AnTuTu, как мы и сообщали в предыдущем посте, пополнился двумя свежими смартфонами Samsung. Да, это флагманы Galaxy S9+ и Galaxy S9. Оба выдали практически одинаковую производительность и порядочно опережают своих конкурентов. Первый набрал 264 402 баллов, а второй — 263 754.

В остальном список AnTuTu 2018 остался прежним. На третьем, четвертом, пятом месте расположились смартфоны Huawei Mate 10 Pro, Mate 10 и Huawei V10. На шестой и седьмой позиции — OnePlus 5T и OnePlus 5. Далее, восьмую и девятую строчку занимают смартфоны ZTE, а точнее, модели Nubia Z17S и Nubia Z17 от суб-бренда китайского производителя. Завершает список прошлогодний флагман Xiaomi Mi 6.

AnTuTu Benchmark впервые включил в общий рейтинг смартфоны с чипом Snapdragon 845. Процессор выдал отличный прирост производительности в сравнении с Snapdragon 835 и сильно опередил Kirin 970, который используется в смартфонах Huawei.

Следующий тест AnTuTu в мае будет интересней, так как мы увидим ещё несколько моделей на Snapdragon 845.