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Смартфоны LG G7 и Q7 сертифицированы для России
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Смартфоны LG G7 и Q7 сертифицированы для России 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» появились записи о новых смартфонах от компании LG Electronics, которые пока не были представлены официально.
В базе данных присутствуют модели под номерами LG LM-G710 и LG LM-Q710. Отмечается, что они работают на базе iOS 11. Появление сертификации свидетельствует о скором дебюте смартфонов.
Как ожидается, LG Q7 представляет собой упрощённую и удешевлённую версию флагманского LG G7. Компания LG уже объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона. Пресс-мероприятии назначено на 2 мая 2018 года и пройдёт в Нью-Йорке и Сеуле. Также производитель подтвердил название флагмана — LG G7 ThinQ.
На февральской выставке MWC 2018 LG представила смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30S ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.
Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.
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