Надо знать. Чем отличается раскладка американского MacBook от британского 

Надо знать. Чем отличается раскладка американского MacBook от британскогоМногие пользователи техники Apple часто задаются подобным вопросом.
Это актуально как при заказе компьютера, так и при его ремонте. Не секрет, что многие предпочитают приобретать новые, восстановленные или бывшие в употреблении компьютеры Apple на зарубежных сайтах, аукционах и барахолках.
Некоторые серые дилеры тоже любят продавать технику, купленную за границей.
Будет нелишним еще раз разобраться с клавиатурным блоком разных моделей. Так получится избежать путаницы и не ошибиться при заказе.
Главные отличия
Основное отличие заключается в разной раскладке клавиатуры для США и Европейского рынка. При этом клавиатура для Великобритании имеет еще пару мелких отличий от европейской.
В США компьютеры Apple продаются с такой клавиатурой:
Из основных отличий стоит отметить:
«одноэтажный» Enter;
длинный левый Shift;
расположение обратного слэша справа в верхнем ряду;
маркируются некоторые функциональные клавиши словами вместо символов (появилось в последних моделях Mac).
Европейская раскладка при этом получила укороченную клавишу Shift и вытянутую Enter. Символьная клавиша при этом переехала довольно далеко.
Можно много рассуждать об удобстве той или иной раскладки, но все это — дело привычки. За несколько дней можно успешно освоить как американский так и европейский вариант.
Из не таких существенных отличий следует отметить лишь изменившийся набор символов на первой клавише цифрового ряда.
А что не так с британской клавиатурой?
Компьютеры, выпускаемые для Великобритании имеют еще несколько едва заметных отличий.
Раскладка здесь привычная европейская, но при этом имеется несколько нюансов:
Shift + ‘ используется для символа @
Shift + 2 для получения двойной кавычки “
Shift + 3 для получения символа фунта £.
Эти отличия влияют и на гравировку клавиш.
При программной смене раскладки с британской на английскую (США) можно вернуть привычную раскладку для этих кнопок.
А как же AltGr?
Клавиша AltGr используется на некоторых Windows-компьютерах, выпускаемых для продажи в Великобритании. Она располагается на месте правой клавиши Alt и имеет отличия от левой клавиши.
AltGr используется для ввода букв с диакритикой и некоторых символов. Так, например, AltGr + 4 выводит символ €.
К счастью, Mac такая участь миновала, кнопки Alt справа и слева являются равнозначными.
При использовании внешней клавиатуры с AltGr в macOS она будет выполнять роль сочетания клавиш Option + Control.
Будьте внимательны и не перепутайте клавиатуру при покупке.