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Тест и обзор устройства 2-в-1 Samsung Galaxy Book 10.6 LTE: хит среди планшетов?
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Тест и обзор устройства 2-в-1 Samsung Galaxy Book 10.6 LTE: хит среди планшетов? 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Итоги теста Во время испытаний Samsung Galaxy Book 10.6 LTE убедительными оказались продолжительность времени автономной работы, оснащение и «повседневная» производительность. Ничего удивительного нет в том, что компании Samsung удалось заполучить столь вожделенное звание актуального лидера по соотношению цены и качества среди ноутбуков формата «2 в 1» — за почти 42 000 рублей в настоящее время лучше модели не найти. Преимущества соотношение цены и качества LTE (4G) на борту превосходная продолжительность времени автономной работы Недостатки накопитель всего 64 Гбайт сильно бликующий дисплей Результаты тестирования Samsung Galaxy Book 10.6 LTE (SM-W627NZKB) Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 14 из 27 Соотношение цена/качество: 100 Производительность (25%): 81.3 Мобильность (25%): 88.9 Оснащение (25%): 85.7 Дисплей (25%): 73.3 Результаты тестирования Поставьте оценку — 82% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Достаточная производительность для офисной работы и мобильных развлечений
На первый взгляд перечень технических характеристик Samsung Galaxy Book 10.6 LTE по сравнению с другими устройствами формата «2 в 1» из нашего соответствующего рейтинга кажется несколько невпечатляющим. В частности, здесь используется двухъядерный процессор Intel Core m3-7Y30, работающий на тактовой частоте до 2,6 ГГц.
Помимо этого планшет располагает 4 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR3 и SSD-накопителем емкостью 64 Гбайт. По сравнению с актуальными флагманами данного сегмента, например Microsoft Surface Pro (Core i7-7660U, 16 Гбайт RAM) или родственной моделью Samsung Galaxy Book 12 с процессором Core i5-7200U и 8 Гбайт оперативной памяти все это кажется более чем скромным.
И все же, в повседневной эксплуатации производительности Core-M, который был разработан целенаправленно для планшетов и ноутбуков с пассивной системой охлаждения, оказывается достаточно, чтобы предустановленная Windows 10 работала нормально.
Даже требовательные офисные и мультимедийные приложения, а также многозадачность для Galaxy Book проблемой не станут. 4 Гбайт оперативной памяти — это действительно немного маловато, но для данной области применения — вполне терпимо. Таким образом, в общем и целом для данного ценового сегмента производительность можно признать убедительной. Планшет «2 в 1» с интегрированным зеркалом
К особенностям оснащения данного устройства относятся NFC-поддержка и LTE-модуль. Благодаря последнему можно спокойно работать в пути и без раздражающих хотспотов. Прямо на планшетной части устройства также можно найти Bluetooth, WLAN-ac и USB-3.0-порт.
Встроенный накопитель емкостью всего 64 Гбайт для устройства формата «2 в 1» кажется сравнительно маленьким, но благодаря наличию слота для карт памяти стандарта Micro-SD эту неприятность вполне можно пережить. Таким образом хранилище можно расширить до 256 Гбайт. Подходящая клавиатура с «заменителем мышки» входит в комплект поставки.
Однако, в противоположность оснащению заметные недостатки обнаруживаются у Galaxy Book 10.6 при изучении характеристик дисплея. Во-первых, размеры 10,6-дюймовой панели для эффективной работы, прежде всего с офисными приложениями, можно признать слишком маленькими.
Во-вторых, максимальная яркость в 369 кд/м2 при сильно бликующей поверхности дисплея для такой области применения — тоже слишком мало. Таким образом, для работы в солнечные дни проблемы здесь буквально запрограммированы в устройство. При этом совсем уж плохим дисплей не является. Более того, превосходная шахматная контрастность 120:1, прекрасный охват цветового пространства и хорошая плотность пикселей (1920х1080 пикселей на 10,6-дюймовой диагонали) позволили Galaxy Book получить оценку выше среднего уровня в данной тестовой категории. Выносливый и мобильный
Ограниченность пригодности для эксплуатации на открытом воздухе, являющаяся следствием бликующей поверхности дисплея, вызывает особенное сожаление, так как в остальном мобильность устройства превосходна. В то время, как многие устройства формата «2 в 1» выключаются уже максимум через 5 часов, Galaxy Book 10.6 в режиме видеовоспроизведения может продержаться почти 8 часов.
Во время веб-серфинга в планшетном режиме мы намерили даже 9 часов 11 минут — лучше не бывает. Дополняет полноту впечатлений от превосходной мобильности низкий вес (всего 648 граммов), недолгая продолжительность процесса зарядки (2 часа 47 минут) и интегрированный LTE-модуль. Результаты тестирования Samsung Galaxy Book 10.6 LTE (SM-W627NZKB) Альтернатива:
Lenovo Miix 720-12IKB (80VV005WGE)
Больше мощность, больше накопитель, больше разрешение — Lenovo IdeaPad Miix 720-12IKB (80VV005WGE) благодаря Intel Core i3-7100U и быстрому SSD емкостью 128 Гбайт во время нашего теста производительности демонстрирует хорошие результаты.
Убедительным является и очень яркий 12-дюймовый дисплей с разрешением 2880х1920 пикселей. При сравнении с Galaxy Book 10.6, тем не менее, можно недосчитаться LTE-модуля. Стоимость: приблизительно 52 000 рублей. Характеристики и результаты тестирования Samsung Galaxy Book 10.6 LTE (SM-W627NZKB) Соотношение цена/качество 100 Процессор Intel Core m3-7Y30 Кол-во ядер CPU 2 ядра Объем ОЗУ 4.096 Мбайт Объем SSD-диска 64 Гбайт WLAN 802.11ac NFC да Bluetooth да ИК-порт — Сотовая связь LTE (4G) Планшет: карт-ридер microSD Планшет: HDMI — Планшет: MHL — Планшет: прочие видеоразъемы — USB хост вкл. разъем USB Type A — Планшет: USB 3.0 да Док-станция в комплекте да Док-станция: подключение к планшету Pins Док-станция: аккумулятор — Док-станция: карт-ридер — Док-станция: USB — Док-станция: USB 3.0 — Док-станция: видеоразъемы — Док-станция: подсветка клавиатуры — Док-станция: LAN — Док-станция: качество исполнения очень хорошо Дисплей: размер диагонали 10,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.280 пикселей Дисплей: плотность точек 218 ppi Дисплей: соотношение сторон 3:2 Дисплей: яркость 369 кд/м² Дисплей: контрастность по шахматной таблице 120:1 Дисплей: отражательная способность (больше — сильнее отражает) 8:1 Аккумулятор: время проигрывания видео (планшет) 7:54 ч:м; Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет) 9:11 ч:м; Аккумулятор: время проигрывания видео (планшет + док-станция) -; Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция) -; Аккумулятор: время зарядки (планшет) 2:47 ч:м; Аккумулятор: время зарядки (планшет + док-станция) -; Аккумулятор: дополнительная батарея в док-станции — Тест: 3DMark IceStorm Unlimited 51.805 бал. Тест: 3DMark IceStorm Extreme — Тест: 3DMark Cloud Gate 3.857 бал. Тест: League of Legends 26 fps Тест: PCMark 8 Work 3.757 бал. Тест: PCMark 8 Home 2.868 бал. Габариты планшета 26,1 x 17,9 x 0,9 см Толщина планшета с док-станцией 1,8 см Вес: планшет 648 г Вес: док-станция 364 г Читайте также: Тест и обзор трансформера Lenovo Yoga 720-13IKB: все на четверочку
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