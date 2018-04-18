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Говорим о размерах в конкурсе «Шпионский гаджет»
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Говорим о размерах в конкурсе «Шпионский гаджет» 

Игромания.ру 59 минут назад
Фото: Игромания.ру
Его толщина — меньше двух сантиметров. По диагонали он не дотягивает до 16 дюймов, а весит чуть больше двух килограмм. И при этом его начинке может позавидовать иной «стационарник». Внутри у него — процессор Intel Core i5-8250U восьмого поколения, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ на борту и 8 ГБ оперативной памяти. И это лишь начало списка его достоинств. Вот сейчас он обычный ноутбук, но вот мы развернули экран — и получили планшет с сенсорным экраном. Там, где неудобно пользоваться клавиатурой, выручит цифровое перо Acer ActiveStylus. При этом без подзарядки он работает до десяти часов.
Всё это — ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin, который совсем недавно появился в продаже. А теперь подумайте: кто в здравом уме откажется получить такой «Шпионский гаджет» в награду?
Всего два этапа и всего пять дней остаётся у наших потенциальных супершпионов, чтобы заявить о своих правах на ультратонкий и невероятно стильный ноутбук-трансформер. Конкурс «Шпионский гаджет» совсем скоро завершится, и надо успеть пройти испытания до 23 апреля. Тем, кто не успеет это сделать, останется винить лишь самого себя: мы ведь предупреждали!
Конечно, здорово, что вы дочитали новость до конца. Надеемся, что вам некуда спешить исключительно потому, что все задания конкурса выполнены, и до заветных 14 баллов остаётся один лишь шаг. В таком случае поздравляем, вы наверняка попадёте в число участников розыгрыша! А насколько удача к вам благосклонна, узнаем не позднее 25 апреля.
Если же нет… что вы, собственно, здесь делаете? Шпионский гаджет ждёт вас по ссылке внизу!
Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin
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