Ещё
Samsung представила лимитированную серию Galaxy S9 в стиле Red Bull
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung представила лимитированную серию Galaxy S9 в стиле Red Bull 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics совместно с «Vodafone Нидерланды» представили лимитированную серию Galaxy S9 и S9+, посвященную австрийской команде «Формулы-1» Red Bull. Внешне эксклюзивные модели не имеют каких-либо отличий от смартфонов стандартной линейки, однако имеют более широкий комплект поставки.
Смартфоны лимитированной серии комплектуются эксклюзивными чехлами с логотипом Red Bull Ring и кастомной версией программной оболочки. Последняя включает в себя переработанные пиктограммы, исполненные в гоночной стилистике, несколько новых цветовых схем и обои с изображениями гонщиков и автомобилей.
Судя по содержанию анонсирующего видео, всю ценность лимитированной коллекции Galaxy S9 составляет чехол, в который встроен модуль ближнего поля (NFC). Именно он, устанавливая беспроводное соединение со смартфоном, передает ему ссылку на загрузку обновленной оболочки, стилизованной в гоночном стиле.
«Гоночные» Galaxy S9 и S9+ уже доступны для покупки в онлайн-рознице «Vodafone Нидерланды». Смартфоны распространяются вместе с одним из двух тарифных планов от оператора, отказаться от которых нельзя. При заключении договора на использование услуг Vodafone покупатель получает в подарок 2 билета на «Формулу-1».
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Huawei P20 Pro сразился с iPhone X в испытании скорости работы. Кто кого? Особенности моделей разных линеек Xiaomi Новости Android #156: блокировка сервисов Google и новинки Huawei
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT117
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США223
В Кремле ответили на «план Авакова»204
Тест: Угадайте валюту по купюре6
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника88
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение