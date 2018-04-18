Samsung представила лимитированную серию Galaxy S9 в стиле Red Bull

Samsung Electronics совместно с «Vodafone Нидерланды » представили лимитированную серию Galaxy S9 и S9+, посвященную австрийской команде «Формулы-1» Red Bull. Внешне эксклюзивные модели не имеют каких-либо отличий от смартфонов стандартной линейки, однако имеют более широкий комплект поставки.

Смартфоны лимитированной серии комплектуются эксклюзивными чехлами с логотипом Red Bull Ring и кастомной версией программной оболочки. Последняя включает в себя переработанные пиктограммы, исполненные в гоночной стилистике, несколько новых цветовых схем и обои с изображениями гонщиков и автомобилей.

Судя по содержанию анонсирующего видео, всю ценность лимитированной коллекции Galaxy S9 составляет чехол, в который встроен модуль ближнего поля (NFC). Именно он, устанавливая беспроводное соединение со смартфоном, передает ему ссылку на загрузку обновленной оболочки, стилизованной в гоночном стиле.

«Гоночные» Galaxy S9 и S9+ уже доступны для покупки в онлайн-рознице «Vodafone Нидерланды». Смартфоны распространяются вместе с одним из двух тарифных планов от оператора, отказаться от которых нельзя. При заключении договора на использование услуг Vodafone покупатель получает в подарок 2 билета на «Формулу-1».

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