Galaxy S9 Mini прошел сертификацию

На этой неделе в сети засветилась модель смартфона Samsung SM-G8850. По всей видимости, это миниатюрная версия флагманского аппарата южнокорейцев. Также стало известно, что Galaxy S9 Mini уже прошел сертификацию, благодаря чему раскрылись некоторые характеристики этой модели.

В листинге указывается, что новый телефон будет оснащен 5,8-дюймовым (да, это версия Mini) Infinity дисплеем Super AMOLED с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 точек). Аппарат будет работать на 8-ядерном чипе Samsung Exynos 9810 с графикой Mali G72MP18 GPU, иметь 4 и 6 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X, а также будет поддерживать карты памяти до 400 гигабайт.

Сзади будет установлена двойная камера с парой 12-мегапиксельных датчиков. Спереди — 8-мегапиксельная камера с автофокусом и широкоугольным объективом. Также в характеристиках указывается 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5 (LE 2Mbps), GPS, GLONASS, USB 3.1, NFC, MST. Телефон будет защищен от воды и пыли по IP68. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч и будет поддерживаться быстрая зарядка. Galaxy S9 Mini будет доступен в черном и синем цвете.