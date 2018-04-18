Ещё
Galaxy S9 Mini прошел сертификацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Galaxy S9 Mini прошел сертификацию 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На этой неделе в сети засветилась модель смартфона Samsung SM-G8850. По всей видимости, это миниатюрная версия флагманского аппарата южнокорейцев. Также стало известно, что Galaxy S9 Mini уже прошел сертификацию, благодаря чему раскрылись некоторые характеристики этой модели.
В листинге указывается, что новый телефон будет оснащен 5,8-дюймовым (да, это версия Mini) Infinity дисплеем Super AMOLED с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 точек). Аппарат будет работать на 8-ядерном чипе Samsung Exynos 9810 с графикой Mali G72MP18 GPU, иметь 4 и 6 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X, а также будет поддерживать карты памяти до 400 гигабайт.
Сзади будет установлена двойная камера с парой 12-мегапиксельных датчиков. Спереди — 8-мегапиксельная камера с автофокусом и широкоугольным объективом. Также в характеристиках указывается 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5 (LE 2Mbps), GPS, GLONASS, USB 3.1, NFC, MST. Телефон будет защищен от воды и пыли по IP68. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч и будет поддерживаться быстрая зарядка. Galaxy S9 Mini будет доступен в черном и синем цвете.
Карельские вести: последние новости
Huawei Honor 7A вышел в продажу за $127 Появился рендер крупного смартфона LG G7 ThinQ с QHD+ разрешением Nubia выпустила смартфон Z18 Mini с Snapdragon 660 и 6 ГБ RAM
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT93
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США210
В Кремле ответили на «план Авакова»201
Тест: Угадайте валюту по купюре5
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника83
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение