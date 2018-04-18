В Россию приехал первый бюджетный смартфон с NFC

Компания Jinga Mobile запустила российские продажи своего нового смартфона Jinga Pass, который сам производитель называет первым на российском рынке гаджетом стоимостью до 6 000 рублей, поддерживающим систему электронных платежей Google Pay, для чего здесь предусмотрен NFC-модуль. Аппарат можно приобрести всего за 5 990 руб.

Новинка получила четырехъядерный процессор MTK 6737 тактовой частотой 1.3 ГГЦ, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Дисплей — IPS 5 дюймов по диагонали разрешением HD 1280х720 пикселей. Камеры — 13 и 5 мегапикселей. Аккумулятор — 2350 мАч. Работа производится под управлением Android 7.0. Есть возможность использования двух сим-карт и поддержка LTE-сетей. Вес смартфона составляет 155 г., габариты: 143х71,3х8,3 мм.

Источник: Jinga Mobile

Фото: Jinga Mobile Вы бы приобрели бюджетный смартфон? Да, конечно! Нет, предпочитаю мощный аппарат Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Начались российские продажи смартфона-долгожителя ZTE Nubia N2 Российские ученые спасут смартфоны и компьютеры от перегрева