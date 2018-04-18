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В Россию приехал первый бюджетный смартфон с NFC
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В Россию приехал первый бюджетный смартфон с NFC 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Jinga Mobile запустила российские продажи своего нового смартфона Jinga Pass, который сам производитель называет первым на российском рынке гаджетом стоимостью до 6 000 рублей, поддерживающим систему электронных платежей Google Pay, для чего здесь предусмотрен NFC-модуль. Аппарат можно приобрести всего за 5 990 руб.
Новинка получила четырехъядерный процессор MTK 6737 тактовой частотой 1.3 ГГЦ, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Дисплей — IPS 5 дюймов по диагонали разрешением HD 1280х720 пикселей. Камеры — 13 и 5 мегапикселей. Аккумулятор — 2350 мАч. Работа производится под управлением Android 7.0. Есть возможность использования двух сим-карт и поддержка LTE-сетей. Вес смартфона составляет 155 г., габариты: 143х71,3х8,3 мм.
Источник: Jinga Mobile
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