Смартфон дешевле 6000 рублей с поддержкой Google Pay? Это реально

Популярный производитель доступных смартфонов Jinga превзошел самого себя и представил бюджетный аппарат с поддержкой бесконтактной оплаты посредством Google Pay — Jinga Pass. Новинка является первым устройством на российском рынке стоимостью до 6000 рублей, оснащенным модулем NFC.

Современный смартфон — это нечто большее, чем просто средство связи, констатирует производитель. По мере развития технологий смартфоны заменили нам не только компьютеры и игровые консоли, но даже бумажники с наличностью и «пластиком», с которыми мы обычно ходим по магазинам.

«Российские потребители уже успели оценить удобство бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфонов, поддерживающих систему электронных платежей Google Pay, — отметил директор отечественного офиса Jinga Денис Черфас. — Jinga Pass сделает эту удобную функцию по-настоящему массовой, доступной многим россиянам».

Jinga Pass оснащается четырехъядерным процессором MTK 6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который позволяет смартфону эффективно выполнять все повседневные задачи. В качестве операционной системы был избран Android версии 7.0 Nougat. О перспективах обновления до Oreo производитель не сообщил.

Несмотря на аппаратное обеспечение начального уровня, внешне смартфон выглядит и ощущается дороже, чем есть на самом деле. Этому способствует 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением и применением технологии полного ламинирования, прикрытого прочным закругленным с краев 2,5D-стеклом.

Аккумулятор Jinga Pass имеет емкость 2350 мАч, который вкупе с хорошо оптимизированной программной составляющей обеспечивает ему достойное время автономной работы. Разрешение основной камеры смартфона составляет 13 Мп. Также присутствует GPS, FM-тюнер и поддержка LTE.

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