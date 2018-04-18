Тест бюджетного дрона DJI Ryze Tello: маленький коптер с большими возможностями

Мы полетали на селфи-дроне Tello и были приятно удивлены — за небольшие деньги вы получите отличную игрушку для начинающих пилотов.

Итоги летных испытаний

Мы протестировали DJI Ryze Tello на практике, и этот селфи-дрон понравился нам за свои летные характеристики, DJI-кооперацию и забавные функциональные возможности вроде кульбитов. Кроме того, у коптера есть съемный аккумулятор. Приблизительно за 10 000 рублей начинающие любители дронов получат более чем достаточный «пакет», чтобы прикоснуться к прекрасному миру полетов. Преимущества отличные летные характеристики сенсорные датчики и две скорости легкий и компактный хорошее соотношение цены и качества совместим с VR-очками и Bluetooth-контроллером Недостатки малая продолжительность полета нет слота для карт памяти Micro-SD, все сохраняется на смартфоне скромные высота полета и радиус действия камера посредственного качества Кооперация DJI с Ryze

Дрон с классными летными характеристиками примерно за 10 000 рублей? Такое бывает. Для этого китайский производитель Ryze Robotics начал сотрудничать с гигантом в мире дронов — компанией DJI. Продуктом совместной деятельности стал фан-квадрокоптер, который ориентирован прежде всего на начинающих и казуальных пилотов.

Во время тестовых испытаний мы были приятно удивлены хорошими летными характеристиками аппарата: Tello поддерживает режимы быстрого и медленного полетов и умеет совершать автоматические маневры в воздухе, например, 360-градусный облет вокруг пилота. Это особенно подходит для съемки объемных селфи.

Что умеет DJI Ryze Tello?

То, что Tello — не профессиональный дрон, должно быть очевидно для каждого. Но при этом у него достаточно хорошие летные характеристики: барометр, сенсоры Collision Detection на нижней стороне и прочие атрибуты достойного «летуна». Также здесь используется система со сменным аккумулятором, которую сложно встретить среди недорогих дронов.

Максимальная высота полета ограничена 10 метрами, да и радиус действия не очень большой — 100 метров. Причина этого в том, что Tello управляется смартфоном через WLAN-сеть, стабильный сигнал которой распространяется максимум на 100 метров.

Устройство позволяет летать с двумя различными скоростями: в Fast— и Slow-режимах. Slow больше подходит для полетов внутри помещений, а в Fast-режиме вы сможете неплохо погонять на открытом воздухе.

Кроме скоростных, у коптера есть и режимы полета: например, старт с руки с вертикальным взлетом, после чего дрон автоматически зависает в воздухе. Еще он может снимать вас, медленно отлетая назад. Кульбиты во всех возможных направлениях легко управляются свайпом по экрану смартфона.

Следует отметить, что видео с камеры коптера записывается прямо на смартфон, а не на Micro-SD-карту в дроне. Это может стать проблемой, и мы бы предпочли, чтобы ролик записывался непосредственно на устройстве. Ведь если возникают помехи в соединяющем сигнале, теряется и весь видеоматериал.

Дроном можно управлять и через Bleutooth-контроллер. Просто вставьте смартфон в VR-очки и подключитесь к камере Tello в режиме «от первого лица». В комплекте с коптером идет несколько аккумуляторов и зарядная станция для одновременной зарядки 3 батарей.

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