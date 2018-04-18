Lenovo представила ноутбуки Lenovo Air и Lenovo 7000 2018 года

Компания Lenovo презентовала сразу два своих новых ноутбука — Lenovo Air и Lenovo 7000 2018 модельного года. Новинки получили дисплеи диагональю 15,6 и 14 дюймов соответственно. В обоих случаях используется разрешение Full HD 1920х1080 пикселей. В основе новинок лежат 14-нанометровые процессоры Intel поколения Kaby Lake Refresh — Core i5-8250U и Core i7-8550U тактовой частотой 1,6/3,4 ГГц и 1,8/4 ГГц соответственно.

Оперативная память — 8 ГБ. Постоянная — твердотельный накопитель вместимостью до 256 ГБ, который можно опционально дополнить жестким диском емкостью до 2 ТБ. Lenovo Air 2018 может быть укомплектован видеокартой NVIDIA GeForce MX150, а Lenovo 7000 2018 — AMD Radeon 535. Цены на новинки стартуют с отметки в $875.

Источник: Lenovo

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