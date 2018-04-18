РФ и Белоруссия выпустят уникальный ноутбук

Ученые России и Беларуси выпустят уникальный ноутбук

Петербурге готовится к запуску производство ноутбуков с защитой от кибершпионажа. Новое устройство на базе отечественного микропроцессора, совместимого с отечественной защищенной операционной системой, поступит на рынок в начале будущего года.

Разработку ноутбука для жестких условий эксплуатации ведут Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ) Беларуси и петербургское предприятие "Позитрон". Как рассказал обозревателю "СОЮЗа" генеральный директор ОАО "Позитрон" Юрий Шумилин, данная техника должна работать на объектах критической инфраструктуры, имеющих повышенные требования к безопасности: в обеспечении полетов, работы железнодорожного и водного транспорта, метрополитена, на атомных электростанциях и при освоении Арктики. Этим обусловлены особенности конструкции: полностью герметичный алюминиевый корпус, защищенный от воды, пыли, механических воздействий, и работоспособность при температуре от -40 до +70 градусов Цельсия.

В устройстве использован четырехъядерный процессор российского производства "Эльбрус-4С", недоступный для внедрения прошивок и получения несанкционированного доступа к информации. Сама архитектура и топология процесса таковы, что незаметно подключиться извне к устройству невозможно, поясняют инженеры. Дополнительно безопасность обеспечивает полный контроль над производством, которое расположено в России

Операционная система (ОС) — также отечественная разработка, это еще один блок-пост защиты от кибершпионажа. Однако петербургские разработчики учли, что мир давно и успешно использует несколько наиболее распространенных ОС и продолжает изобретать новые.

— Архитектура, которую мы создаем, позволяет портировать на устройство в том числе и другие ОС, которые смогут работать параллельно, — пояснил председатель Совета директоров ОАО "Позитрон" Захар Кондрашов. — На наш ноутбук может быть установлена защищенная операционная система реального времени (ЗОСРВ) "Нейтрино", в рамках работ по линии Министерства обороны РФ мы занимаемся вопросами портирования операционной системы специального назначения (ОС СН) Astra Linux Special Edition, которая состоит на вооружении. Есть режим, при котором можно запускать программное обеспечение, разработанное под ОС Windows.

Вклад белорусских ученых — разработка системы охлаждения. В корпус ноутбука не должна попадать вода, поэтому он не имеет вентиляционных отверстий.

Но при работе процессора выделяется значительное количество тепла, которое необходимо утилизировать, и специалисты решили отвести его на корпус. При этом задача решена таким образом, что металл практически не нагревается. Также минские специалисты занимались вопросами обеспечения питания, чтобы устройство как можно дольше могло работать без подключения к сети. Батареи, правда, импортные, но идет поиск партнеров, которые могли бы делать их в России или Беларуси.

Вес нового ноутбука — около 10 кг, диагональ экрана — 19 дюймов. Матрица пока корейская…

Вес нового ноутбука — около 10 килограммов, диагональ экрана — 19 дюймов. Пока используется корейская матрица — экранов подобных размеров в Росси и странах-партнерах тоже не производят. Если же говорить в целом, то примерно 60 процентов комплектующих — "свои", то есть белорусские и российские, а 40 — импортные. Однако на "Позитроне" уверены, что ситуация изменится в недалеком будущем: как только устройство пойдет в серию, российские производители получат заказы на НИОКР и импортозамещение достигнет возможного максимума. Потому что абсолютно все компетенции собирать в одном месте, пожалуй, не имеет практического смысла.

Первые три экземпляра нового ноутбука, у которого пока нет названия, собирали в Минске

— Корпус ноутбука также изготовлен из белорусского алюминия, — рассказал директор ГП "НИИЭВМ" Олег Степченков. — Дальнейшее производство будет осуществляться в Санкт-Петербурге.

Производственную площадку разместят в особой экономической зоне Питера на площадке "Новоорловская", сейчас идут предсерийные испытания. Первую опытную партию отечественных защищенных ноутбуков с процессором "Эльбрус" планируется выпустить в мае, предсерийную партию — в 4-ом квартале 2018 года, а с 2019 года изделие выйдет на рынок.

— Пока устройства с процессором "Эльбрус" не могут поставляться на экспорт, — продолжает Юрий Шумилин. — Но ноутбук можно будет купить в свободной продаже на территории РФ. В дальнейшем мы планируем вывести его на рынок ЕАЭС

Один из вариантов использования защищенного ноутбука — управление дронами, которые сейчас применяются в самых разных отраслях — от сельского хозяйства и Почты России до военной разведки. По словам Захара Кондрашова, в большинстве своем управляют ими с помощью китайских и тайваньских компьютеров, а могут — наши.

"По цене наши будут точно не дороже китайских, а по качеству — лучше", — уверен он.

В дальнейшем эта киберразработка может стать частью совместных программ России и Республики Беларусь — таких как "Исследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства" или "Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения" ("Автоэлектроника" 2016-2020 гг.).

— В рамках сотрудничества Союзного государства и наших работ мы также планируем подать заявку для участия в программе с рабочим названием "Разработка ключевых технологий безопасности на базе доверенных аппаратно-программных средств внедрения вычислительной техники в идеологии умного и безопасного города, — добавил Кондрашов.