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BlackBerry выпустит смартфон с двойной камерой и QWERTY-клавиатурой
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BlackBerry выпустит смартфон с двойной камерой и QWERTY-клавиатурой 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Бренд BlackBerry уже достаточно долгое время находится во владении TCL Technology. Однако многие фишки и узнаваемый дизайн устройств остался. Следующий аппарат под маркой BlackBerry может получить QWERTY-клавиатуру, а также двойную камеру сзади. Сейчас этот девайс фигурирует под названием BlackBerry Athena.
BlackBerry Athena следуют формуле прошлогодней модели Keyone. Однако этот аппарат станет первым у компании с двойной камерой сзади и двойной вспышкой. На правой грани будет располагаться отдельная кнопка Convenience.
О начинке пока не распространяются. Известно лишь то, что Athena будет иметь дисплей формата 3:2, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и пластиковую рифленую крышку сзади.
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