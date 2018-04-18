BlackBerry выпустит смартфон с двойной камерой и QWERTY-клавиатурой

Бренд BlackBerry уже достаточно долгое время находится во владении TCL Technology. Однако многие фишки и узнаваемый дизайн устройств остался. Следующий аппарат под маркой BlackBerry может получить QWERTY-клавиатуру, а также двойную камеру сзади. Сейчас этот девайс фигурирует под названием BlackBerry Athena.

BlackBerry Athena следуют формуле прошлогодней модели Keyone. Однако этот аппарат станет первым у компании с двойной камерой сзади и двойной вспышкой. На правой грани будет располагаться отдельная кнопка Convenience.

О начинке пока не распространяются. Известно лишь то, что Athena будет иметь дисплей формата 3:2, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и пластиковую рифленую крышку сзади.