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Voyo i8 Max — гибридный планшет всего за $200
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Voyo i8 Max — гибридный планшет всего за $200 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
В сети стартовали продажи нового бюджетного планшета с подключаемой клавиатурой Voyo i8 Max. Модель получила 10,1-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1200 пикселей и десятиядерный процессор Mediatek Helio X20.
Он содержит два ядра Cortex-A72 тактовой частотой 2,5 ГГц и по четыре ядра Cortex-A53 частотой 1,4 и 2 ГГц. Память: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной. Имеются модули Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 и 4G/LTE. Камеры: 3 и 13 мегапикселей. Габариты планшета составляют 242х172х9 мм, вес — 580 г. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч. Новинка оценена всего в $200.
Источник: Voyo
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