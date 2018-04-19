Voyo i8 Max — гибридный планшет всего за $200

В сети стартовали продажи нового бюджетного планшета с подключаемой клавиатурой Voyo i8 Max. Модель получила 10,1-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1200 пикселей и десятиядерный процессор Mediatek Helio X20.

Он содержит два ядра Cortex-A72 тактовой частотой 2,5 ГГц и по четыре ядра Cortex-A53 частотой 1,4 и 2 ГГц. Память: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной. Имеются модули Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 и 4G/LTE. Камеры: 3 и 13 мегапикселей. Габариты планшета составляют 242х172х9 мм, вес — 580 г. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч. Новинка оценена всего в $200.

Источник: Voyo

Фото: Voyo Вы пользуетесь планшетом? Да, постоянно Время от времени Нет, он мне не нужен Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлен первый в мире планшет на базе Chrome OS Sony представила E Ink-планшет со стилусом Digital Paper DPT-CP1