Я нашёл, как улучшить портретный режим в iPhone. Примеры фото

Примеры фотоПолтора года назад был представлен iPhone 7 Plus с двумя фотокамерами, благодаря которым можно делать снимки с эффектом «боке». О всех возможностях портретного режима мы рассказывали в отдельном материале.

Сейчас в линейке компании Apple уже три смартфона, камеры которых умеют делать эффект размытия — iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Рассказываем, как можно расширить потенциал двойных камер.

Немного теории

При съёмке в портретном режиме смартфон использует сразу два объектива. Первый основной 56мм объектив для захвата ключевого объекта и широкоугольник для создания 9 слоёв глубины резкости пространства вокруг объекта.

После этого включается процессорная магия, и на выходе мы получаем шикарный снимок с «замыленным» задним фоном.

С помощью приложения Focos можно довести такой снимок практически до идеала. Вот сразу несколько фокусов, которые умеет делать программа.

Фокус #1 — Изменение резкости сделанного кадра

Прежде всего это возможность изменения размера диафрагмы, которая увеличивает или уменьшает ГРИП.

Проще говоря, приложение позволяет изменить резкость снимка уже после съёмки.

Даже «зеркалки» так не умеют, подобную фишку делает фотоаппарат Lytro ILLUM.

Таким образом, можно сделать фон максимально размытым или наоборот добавить деталей.

Например, если во время съёмки один из объектов был расположен чуть дальше точки фокуса, и по итогу оказался слегка размытым, Focos поможет добавить резкости на нем. или вообще поменять объекты фокуса!

Владельцы «зеркалок» молча завидуют.

Фокус #2 — Изменение внешнего вида боке

Вторая вкладка программы — изменение формы эффекта «размыливания». Можно выбрать разнообразные стилистические фигуры: ромбы, квадраты, овалы, капли.

Снимки получают максимальную индивидуальность.

Как насчёт огоньков в виде сердечек? Подписчики в Инстаграм оценят.

Фокус #3 — Имитация легендарных объективов

Те, кто считает варианты со звёздочками и сердечками детскими забавами могут использовать готовые пресеты, которые имитируют знаменитые объективы. Например, Helios 44 с уникальным закрученным рисунком или резкий Otus от одного из самых авторитетных производителей высококачественных объективов CarlZeiss.

Каждый из пресет-объектов делает свой фирменный узнаваемый рисунок.

Мы пообщались с фотографом со стажем, по его словам, приложение действительно делает боке близкое к тому, которое можно получить при съёмки на зеркалку с подобным объективом.

Другими словами, покупая приложение потребитель получает целых 11 легендарных объетивов в свой айфон.

Фокус #4 — Создание собственного пресета

Приложение позволяет сделать тонкую ручную базовую настройку фотографии. Например, тип размытия, яркость, контрастность, насыщенность, температуру. Все как в любых других фоторедакторах.

Вопрос того, что здесь фильтры накладываются практически «по живому», эффект получается максимальным.

Скачать Focos можно бесплатно в App Store. В дальнейшем разработчик попросит деньги за ежемесячную подписку (75 руб) или единоразовую покупку в 749 руб. С учетом, что программа может стать незаменимым инструментов для iPhone с двойной камерой, цена вполне адекватна.