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Samsung Galaxy 10 может получить 3D-камеру
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Samsung Galaxy 10 может получить 3D-камеру 

News.ru 58 минут назад
Фото: News.ru
Не успела Samsung представить новую линейку Galaxy S9 и S9+ в этом феврале, как уже вчера появились первые подробности о Galaxy S10. Согласно докладу корейского издания The Bell, в следующем поколении останется так называемый Infinity Display. Диагональ Galaxy S10 будет той же (5,8 дюймов), а вот диагональ S10+ немного увеличится — 6,3 дюймов.
Из новинок — сканер отпечатков, встроенный в нижнюю часть экрана. Кроме того, смартфоны получат 3D-камеру, над созданием которой корейская компания работает с израильским стартапом Mantis Vision. Samsung хочет улучшить работу системы распознавания лица как для защиты гаджета, так и для эмодзи. Появится ли у смартфонов возможность съёмки 360° фотографий и видео (технология Mantis Vision это позволяет), пока не сообщается.
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