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Xiaomi представила дешевый смарт-телевизор Mi TV 4S
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Xiaomi представила дешевый смарт-телевизор Mi TV 4S 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Модель получила 32-дюймовый экран разрешением 1366х768 пикселей с частотой обновления 60 Гц, временем отклика матрицы 8,5 мс и углами обзора в 178 градусов.
В основе модели лежит процессор Amlogic T962 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 тактовой частотой 1,5 ГГц. На борту телевизора нашлось место для 1 ГБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти, а также сетевого Ethernet-контроллера, двух портов USB и такого же количества HDMI-разъемов. Ориентировочная цена новинки составляет всего $190, что как минимум на пару десятков долларов меньше предложений конкурентов.
Источник: Xiaomi
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