Apple не может ремонтировать iMac Pro. Совсем никак 

iMac ProApple не может ремонтировать iMac Pro. Совсем никакВам лучше не ломать новый iMac Pro, потому что даже Apple не может починить его. Реально странно, но это факт.
Блогеры с канала Linus Tech Tips рассказали про своё обращение в компанию. Так случилось, что они разбили дисплей компьютера, и им потребовался официальный ремонт. Разумеется, платный.
После этого ребята обратились в авторизованный сервисный центр в Apple Store для ремонта iMac Pro. Спустя несколько дней им сообщили, что компания не может предоставить детали для ремонта компьютера.
Дело в том, что у них попросту нет запчастей для ремонта сломанного iMac. Блогеры ждут уже более двух месяцев, но решения проблемы так и не появилось.
Сотрудники не обучены, комплектующих нет. Остаётся только вера в сторонний сервисный центр. Это просто жесть.