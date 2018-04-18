Ещё
Apple не может ремонтировать iMac Pro. Совсем никак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple не может ремонтировать iMac Pro. Совсем никак 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
iMac ProApple не может ремонтировать iMac Pro. Совсем никакВам лучше не ломать новый iMac Pro, потому что даже Apple не может починить его. Реально странно, но это факт.
Блогеры с канала Linus Tech Tips рассказали про своё обращение в компанию. Так случилось, что они разбили дисплей компьютера, и им потребовался официальный ремонт. Разумеется, платный.
После этого ребята обратились в авторизованный сервисный центр в Apple Store для ремонта iMac Pro. Спустя несколько дней им сообщили, что компания не может предоставить детали для ремонта компьютера.
Дело в том, что у них попросту нет запчастей для ремонта сломанного iMac. Блогеры ждут уже более двух месяцев, но решения проблемы так и не появилось.
Сотрудники не обучены, комплектующих нет. Остаётся только вера в сторонний сервисный центр. Это просто жесть.
iPhones.ru: последние новости
Новый король планшетов. Обзор iPad 2018 года за 24 990 рублей Почему я отказался от Apple Watch и выбрал Samsung Gear S2 9 гаджетов мечты от Apple, которые мы никогда не увидим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях985
Засосало насмерть35
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды60
Нападение на школу произошло в Башкирии224
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение