Стала известна возможная дата презентации нового iPhone SE 2

Как информирует японский ресурс Macotakara, компания Apple может представить новый бюджетный смартфон в конце весны текущего года.

Свой новый смартфон iPhone SE 2 компания Apple презентует в мае 2018 года. Информация появилась на японском портале Mac Otakara.

Специалисты отметили, что не стали оснащать его безрамочным экраном, а также уникальной двойной камерой по примеру флагманской серии смартфоном. Кроме того, в нем не будет стандартного 3,5-миллиметровый разъема для подключения наушников.

Основой обновленного аппарата послужит чип A10 Fusion, используемый в седьмой модели. Диагональ у него увеличится до 4,2 дюймов, но смартфон останется в прежнем размере.

Устройство сохранит сканер отпечатков пальцев Touch ID и поддержку Apple Pay с NFC. Опции памяти останутся прежними — 2 гигабайта оперативной с 32 или 128 гигабайтами постоянной.