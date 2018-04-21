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Стала известна возможная дата презентации нового iPhone SE 2
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Стала известна возможная дата презентации нового iPhone SE 2 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Как информирует японский ресурс Macotakara, компания Apple может представить новый бюджетный смартфон в конце весны текущего года.
Свой новый смартфон iPhone SE 2 компания Apple презентует в мае 2018 года. Информация появилась на японском портале Mac Otakara.
Специалисты отметили, что не стали оснащать его безрамочным экраном, а также уникальной двойной камерой по примеру флагманской серии смартфоном. Кроме того, в нем не будет стандартного 3,5-миллиметровый разъема для подключения наушников.
Основой обновленного аппарата послужит чип A10 Fusion, используемый в седьмой модели. Диагональ у него увеличится до 4,2 дюймов, но смартфон останется в прежнем размере.
Устройство сохранит сканер отпечатков пальцев Touch ID и поддержку Apple Pay с NFC. Опции памяти останутся прежними — 2 гигабайта оперативной с 32 или 128 гигабайтами постоянной.
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