Ещё
Следующий iPhone SE может дебютировать в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следующий iPhone SE может дебютировать в мае 

Ferra.ru 57 минут назад
Фото: Хайтек
Компания Apple может представить второе поколение смартфона iPhone SE в мае 2018 года. Об этом сообщил японский ресурс MacOtakara со ссылкой на «многочисленных» производителей чехлов, проинтревьюированных на идущей сейчас в Гонконге выставке Global Sources Mobile Electronics 2018.
По данным источника, iPhone SE 2 лишится 3,5-мм разъёма для наушников. При том смартфон сохранит прежние размеры, сканер отпечатков пальцев Touch ID, поддержку Apple Pay с NFC. В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE.
Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не унаследует безрамочный дизайн iPhone X, а сохранит сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой.
Основным внешним отличием станет увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.
Ferra.ru: последние новости
Рассекречены параметры тройной камеры Huawei P20 Pro LG назвала дату дебюта флагманского смартфона G7 ThinQ Объявлены российские цены на смартфоны ASUS Zenfone 5
Комментарии  Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота288
Безопасность России оказалась под угрозой72
Боевики сдались после ударов ВКС РФ43
Порошенко пригрозил крымчанам72
Шойгу выступил с заявлением по Сирии172
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение