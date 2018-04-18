Ещё
Раскрыты планы Apple выпустить новые iPhone до начала лета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты планы Apple выпустить новые iPhone до начала лета 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На сайте Евразийской экономической комиссии нашлась информация о новых «айфонах». Как следует из документа, регулятор зарегистрировал устройства 10 апреля, а значит, в продажу они могут поступить к началу мая — в июне. Речь, возможно, идет об iPhone SE 2-го поколения, который не обновлялся больше двух лет, либо вариации iPhone X с улучшенным «железом».
Сведения о предстоящих «айфонах» были внесены в «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих». Там значатся 11 моделей, использующих iOS 11: A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. В качестве изготовителя указана американская Apple.
Анонс новинки ожидается на WWDC — конференции, ежегодно устраиваемой для разработчиков. В этом году она пройдет с 4 по 8 июня. Кроме iPhone SE 2, могут быть показаны новые версии iOS и macOS, MacBook Air с Retina-экраном высокой четкости и обновление линейки iPad.
Три «больших» iPhone приберегут на осень. Одно из устройств будет прямым «наследником» iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе, идентичное технологически, получит увеличенные экран и корпус. Наконец, третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования LCD-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно с чуть более просторным экраном.
Кстати, в той же базе данных обнаружили и упоминания о новых смартфонах LG — G7 ThinQ и Q7. Много информации документ не содержит (говорится, что работают аппараты на Android 8.1), но регистрация в ЕЭК означает, что LG рассматривает Россию в качестве одного из ключевых рынков.
”12 сотрудников Apple арестовали за утечки читайте также
Ранее в компании подтвердили, что G7 ThinQ будет показан 2 мая в Нью-Йорке. Ему приписывают наличие процессора Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, апертуру f/1.5 для качественной съемки в условиях тусклого освещения.
Вести.Ru: последние новости
Обзор 9,7-дюймового iPad (2018): планшет для каждого Huawei впервые продала в России больше смартфонов, чем Apple Обзор смартфона Meizu M6s: не отставая от моды
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций254
Госдеп пригрозил применить силу против России377
США заявили об атаке «российских наемников»161
PayPal исключили из «значимого» реестра27
США рассказали о новом «ударе» по Сирии51
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение