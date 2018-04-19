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Озвучена модель самого прибыльного смартфона в мире
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Озвучена модель самого прибыльного смартфона в мире 

Свободная пресса 7 часов назад
Фото: Spb IT
Эксперты выяснили, какие из смартфонов принесли больше всего денег их производителям. По оценкам специалистов, самым прибыльным стал iPhone X.
«Только iPhone X обеспечил 21 процент доходов индустрии и 35 процентов прибыли отрасли в течение четвертого квартала», — цитирует аналитика Couterpoint Карна Чаухана Lenta.ru.
Кроме того неплохой доход все еще приносят iPhone 7 и iPhone 6. Всего же на долю компании Apple пришлось около 86 процентов прибыли по всей отрасли. Предполагается, что выручка Apple будет расти и дальше.
Кстати, в десятку самых прибыльных кроме продукции Apple вошли еще Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S8 Plus.
Ранее сообщалось, что компания Apple трудится над созданием изогнутого дисплея и технологией бесконтактного управления. Все это должно появится в новом iPhone. При этом эксперты рассказывают, что экран гаджета собираются сделать необычной формы — его середина по глубине будет ниже, чем края.
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