Как может выглядеть iPhone с тройной камерой

Как может выглядеть iPhone с тройной камеройНа прошлой неделе сразу несколько инсайдеров подтвердили, что Apple планирует выпустить iPhone с тройной основной камерой. Релиз модели состоится лишь в 2019 году, но уже сейчас дизайнеры решили представить, каким может быть смартфон американской компании, оснащенный тремя фотосенсорами. Ресурс iDropNews, известный своими реалистичными концептами, опубликовал серию рендеров iPhone X с тройной камерой. Улучшенный оптический зум и более чувствительная матрица — вот основные отличия новой камеры.

Дизайнеры представили расположение третей камеры в виде двух вариантов: в едином модуле на характерно выпирающей панели и встроенной вровень с тыльной стороной корпуса.

По всей видимости третий сенсор будет монохромным и обеспечит более четкую детализацию. На сегодняшний день единственным смартфоном с тройной камерой от A-бренда остается недавно анонсированный Huawei P20 Pro.