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Apple может представить два 6.1-дюймовых iPhone с двумя SIM
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Apple может представить два 6.1-дюймовых iPhone с двумя SIM 

iPhones.ru 33 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Apple может представить два 6.1-дюймовых iPhone с двумя SIMПо данным аналитика Мин Чи Куо из KGI Securities, в этом году Apple может представить сразу две модели бюджетных iPhone с диагональю экрана 6.1 дюймов. Главным отличием устройств станет поддержка одной или двух SIM-карт.
Куо уверен, что модель с двумя SIM-картами будет стоить в диапазоне $650 — $750. Версия с одной картой обойдется дешевле: $550 — $650.
Обе модели будут оснащены IPS-экранами и будут значительно дешевле топовых OLED-новинок. Напомним, что в сети уже не первый раз упоминаются сразу три модели iPhone: обновленный 5.8-дюймовый iPhone X, новый 6.5-дюймовый iPhone X Plus и бюджетная серия iPhone c 6.1-дюймовым IPS-экраном.
Аналитик добавил, что уверен в том, что именно двухсимочный iPhone станет одной из самых популярных моделей этого года. Он может покрыть от 65 до 75 процентов всех поставок iPhone на последующий четыре квартала.
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