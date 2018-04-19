Apple может представить два 6.1-дюймовых iPhone с двумя SIM

Apple может представить два 6.1-дюймовых iPhone с двумя SIMПо данным аналитика Мин Чи Куо из KGI Securities, в этом году Apple может представить сразу две модели бюджетных iPhone с диагональю экрана 6.1 дюймов. Главным отличием устройств станет поддержка одной или двух SIM-карт.

Куо уверен, что модель с двумя SIM-картами будет стоить в диапазоне $650 — $750. Версия с одной картой обойдется дешевле: $550 — $650.

Обе модели будут оснащены IPS-экранами и будут значительно дешевле топовых OLED-новинок. Напомним, что в сети уже не первый раз упоминаются сразу три модели iPhone: обновленный 5.8-дюймовый iPhone X, новый 6.5-дюймовый iPhone X Plus и бюджетная серия iPhone c 6.1-дюймовым IPS-экраном.

Аналитик добавил, что уверен в том, что именно двухсимочный iPhone станет одной из самых популярных моделей этого года. Он может покрыть от 65 до 75 процентов всех поставок iPhone на последующий четыре квартала.