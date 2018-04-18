Acer представила изогнутый геймерский монитор Predator Z271U

Компания Acer под своим геймерским брендом Predator представила новый монитор Z271U. Модель получила TN-матрицу размером 27 дюймов по диагонали, разрешением QHD 2560х1440 пикселей и кривизной 1800R. Время отклика составляет 1 мс. Максимальная частота обновления картинки — 165 Гц. Охват цветового пространства sRGB — 100%.

Есть поддержка технологии NVIDIA G-SYNC, позволяющей синхронизировать частоты монитора и видеокарты. Яркость — 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. Для подключения к источникам сигнала предусмотрены порты DisplayPort 1.2a и HDMI 1.4a. Есть и концентратор USB 3.0. Поддерживаются технологии уменьшения мерцания и снижения интенсивности вредного для глаз синего света.

Источник: Acer