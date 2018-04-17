Galaxy S10 соберет все инновации в области биометрии

Внешность Galaxy S10 не претерпит значительных изменений, сохранив отличительные черты моделей предыдущих поколений, но получит 3D-сканер с функцией распознавания лиц и встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор. Об этом сообщает южнокорейская газета The Bell, ссылаясь на источники, близкие к планам производителя.

Сообщается, что при разработке будущего флагмана не последнюю роль сыграли специалисты израильского стартапа Mantis Vision. Они занимаются разработкой аппаратного комплекса распознавания лиц. В отличие от программных аналогов, решение Mantis Vision сможет измерять глубину кадра и фиксировать даже незначительные выступы и впадины на лице пользователя.

Дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей, также дебютирует в Galaxy S10, прогнозируют собеседники The Bell. Производитель, не сумев адаптировать технологию для Galaxy Note 9, принял решение приберечь ее на следующий год. До настоящего момента считалось, что Samsung таки сделает невозможное и выпустит осенью флагман с биометрическим дисплеем.

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