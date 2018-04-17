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Почему AR Emoji Galaxy S9 проигрывают Animoji iPhone X
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Почему AR Emoji Galaxy S9 проигрывают Animoji iPhone X 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
AR Emoji — одна из новых функций Galaxy S9 и S9+. Смартфон создаёт аватар пользователя и позволяет обмениваться забавными стикерами с разными эмоциями. Функция работает не лучшим образом, что отметили многие эксперты. О причинах её недостатков рассказали разработчики из Loom.ai.
Loom.ai — компания, которая ответственна за внедрение AR Emoji в Galaxy S9. Также она известна благодаря сотрудничеству с Disney, в результате которого в фильме «Изгой-один» появилась цифровая копия Уилхаффа Таркина.
Накануне соучредитель компании дал интервью и рассказал об особенностях функции в Galaxy S9, сообщает 9to5google. По словам предпринимателя, особенность могла работать значительно лучше. Причём речь идёт как об отслеживании мимики лица, так и о создании аватаров.
Главная проблема — необходимость в высокой скорости работы. На создание подобных моделей в кинематографе уходят целые дни, тогда как в Galaxy S9 на это есть пара секунд. По словам представителя компании, для создания качественного аватара сотрудникам понадобится около 7 минут.
Ещё один фактор — способ отслеживания движений лицевых мышц. iPhone X использует технологию 3D-сканирования, тогда как в распоряжении Galaxy S9 только 2D-модель. Это значит, что программное обеспечение фиксирует меньше деталей, из-за чего версия Samsung не дотягивает до конкурента.
При этом Loom.ai просто сделала реализацию технологии возможной. За внешний вид и движения AR Emoji по-прежнему отвечает Samsung.
Обсудить Galaxy S9 и его особенности по традиции можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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